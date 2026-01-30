Lockheed Martin creşte de patru ori capacitatea de producţie a interceptorilor THAAD

Lockheed Martin a semnat un acord-cadru cu Departamentul de Război (DoW) pentru a creşte de patru ori producţia de interceptor Terminal High Altitude Area Defense (THAAD), de la 96 la 400 de interceptori pe an, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei. Anunţul se bazează pe primul acord de acest gen semnat între părţi la începutul acestei luni pentru a accelera producţia de interceptori PAC-3 Missile Segment Enhancement (MSE), a relatat comunicatul.

De asemenea, pentru a sprijini activităţile de creştere a producţiei, Lockheed Martin va începe construcţia unui nou centru de accelerare a producţiei de muniţii în Camden, Arkansas. Această facilitate de top va pregăti forţa de muncă pentru a construi THAAD, PAC-3 şi alte capacităţi folosind tehnologii avansate de fabricaţie, robotică şi digitale.

Parteneriatul continuu între DoW şi Lockheed Martin va creşte producţia de interceptor THAAD de la 96 pe an în prezent în următorii şapte ani. Lockheed Martin va colabora cu guvernul SUA în vederea atribuirii unui contract iniţial în cadrul acordului-cadru THAAD, preconizat în anul fiscal 2026, din fondurile alocate de Congres şi din alte surse de finanţare, a relatat comunicatul.