Londra a anunţat înfiinţarea unui „FBI britanic”

Ministrul de interne britanic, Shabana Mahmood, a anunţat crearea unei forţe naţionale de poliţie în Regatul Unit, un „FBI britanic”, responsabil pentru combaterea terorismului, antifraudă şi investigaţii penale, care până acum au fost gestionate de diverse agenţii sau servicii regionale, potrivit AFP.

Conform sursei citate, anunţul vine în contextul în care Mahmood urmează să prezinte luni „cele mai ample reforme de menţinere a ordinii de la crearea forţei de poliţie în urmă cu 200 de ani”.

Noul Serviciu Naţional de Poliţie (National Police Service, NPS) va fi responsabil de combaterea „criminalităţii grave şi complexe”, reunind într-o singură organizaţie activităţile agenţiilor existente, cum ar fi Agenţia Naţională de Combatere a Criminalităţii (NCA) şi unităţile regionale de crimă organizată, a relatat AFP.

NPS se va ocupa, de asemenea, de investigaţiile antiteroriste conduse în prezent de Poliţia Metropolitană din Londra, a informat sursa menţionată.

În prezent, în Anglia şi Ţara Galilor există 43 de forţe de poliţie locale, unele dintre ele având roluri naţionale, cum ar fi poliţia londoneză, care este responsabilă de combaterea terorismului, a transmis AFP.