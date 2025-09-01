Macro Newsletter 01 Septembrie 2025

Preţurile de consum din Belgia şi-au menţinut creşterea anuală la 1,9% în august 2025, pe fondul unei stagnări lunare, după o creştere de 0,5% în luna anterioară. Preţurile alimentelor şi-au temperat creşterea anuală până la 2,5%, de la 2,9%, în condiţiile unei scăderi lunare de 0,3%, iar preţurile utilităţilor şi-au temperat creşterea anuală până la 2,5%, de la 2,8%, pe fondul unei scăderi lunare de 0,3%, în condiţiile unui avans anual de 0,7% a preţurilor energiei. (Statistics Belgium)

Volumul vânzărilor retail din Suedia, exclusiv combustibilul, a crescut în luna iunie 2025 cu o rată anuală de 2,9%, după o creştere de 2,6% în luna precedentă, pe fondul unei creşteri lunare de 0,3%, după un avans de 2,6% în luna anterioară. Vânzările de produse alimentare au crescut cu o rată anuală de 0,4%, după o scădere de 1,3% în luna precedentă, în condiţiile unei creşteri lunare de 0,8%, iar vânzările de bunuri durabile au crescut cu o rată anuală de 4,7%, după o creştere de 6,4%, pe fondul unei scăderi lunare de 0,3%. (SCB Sweden)

• Volumul vânzărilor retail din Germania şi-a temperat creşterea anuală în iulie 2025, până la 1,9%, de la 4,9% în luna precedentă, pe fondul unei scăderi lunare neaşteptate, de 1,5%, după o creştere de 1% în luna anterioară. Vânzările de produse alimentare au crescut cu o rată anuală de 0,1%, în condiţiile unei scăderi lunare de 1,8%, iar vânzările de produse nealimentare au crescut cu o rată anuală de 3,5%, pe fondul unui declin lunar de 0,7%. (Destatis)

Preţurile importurilor din Germania şi-au menţinut scăderea anuală la 1,4% în iulie 2025, pe fondul unei scăderi lunare de 0,4%, după o stagnare în luna anterioară. Preţurile energiei importate au scăzut cu o rată anuală de 12,5%, în condiţiile unei scăderi lunare de 0,7%, pe fondul unei creşteri anuale de 30,5% a preţului electricităţii şi a unei scăderi de 4,7% a preţului gazelor naturale. Preţurile importurilor, exclusiv energia, au scăzut cu o rată anuală de 0,2%, în condiţiile unei scăderi lunare de 0,4%. (Destatis)

Criza de lichiditate din sistemul bancar al Marii Britanii s-a accentuat puternic în ultima săptămână a lunii august 2025. Valoarea operaţiunilor repo de 7 zile ale Băncii Angliei, cu maturitatea în 4 septembrie 2025, a crescut până la un nou record, de 75,65 miliarde de lire sterline, de la 68,4 miliarde în săptămâna anterioară. Soldul mediu al operaţiunilor repo s-a menţinut peste 70 de miliarde de lire în ultimele 6 săptămâni. (Bank of England)

Numărul cererilor iniţiale pentru ajutorul de şomaj din SUA a scăzut în săptămâna încheiată la 23 august 2025, până la 229 de mii, de la 234 de mii, conform datelor ajustate pentru sezonalitate. Conform datelor neajustate, numărul cererilor a scăzut cu circa 3.000, până la 191.289 persoane. (Departamentul Muncii din SUA)