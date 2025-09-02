Macro Newsletter 02 Septembrie 2025

Preţurile producătorilor industriali din Franţa şi-au temperat scăderea anuală în iulie 2025, până la 0,1%, de la 0,5% în luna precedentă, pe fondul unei creşteri lunare de 0,6%, după o creştere de 0,1% în luna anterioară. Preţurile din industria prelucrătoare au crescut cu o rată anuală de 0,3%, după o creştere de 0,2% în luna precedentă, în condiţiile unei noi creşteri lunare de 0,2%, iar preţurile energiei au scăzut cu o rată anuală de 5,3%, după o scădere de 7,5% în luna anterioară, pe fondul unei creşteri lunare de 3,2%. (INSEE)

Preţurile producătorilor industriali din Austria au scăzut cu o rată anuală de 0,8% în luna iulie 2025, după o scădere de 0,9% în luna precedentă, pe fondul unei creşteri lunare de 0,2%, după un declin de 0,2% în luna anterioară. Preţurile din industria prelucrătoare au scăzut cu o rată anuală de 0,4%, după o scădere de 0,3% în luna precedentă, în condiţiile unei stagnări lunare, iar preţurile energiei au scăzut cu o rată anuală de 0,7%, după o scădere de 2,3% în luna anterioară, pe fondul unei creşteri lunare de 0,9%. (Statistik Austria)

Volumul vânzărilor retail din Estonia şi-a accelerat creşterea anuală în luna iunie 2025, până la 5%, de la 1,8% în luna precedentă, pe fondul unei scăderi lunare de 0,1%, după un avans de 2,9% în luna anterioară. Vânzările de produse alimentare şi-au temperat scăderea anuală până la 24,1%, de la 24,2% în luna precedentă, în condiţiile unei scăderi lunare de 2,6%, iar vânzările de combustibil auto şi-au temperat creşterea anuală până la 9,7%, de la 12,2% în luna anterioară, pe fondul unei creşteri lunare de 4,8%. (Statistics Estonia)

Volumul vânzărilor retail din Letonia a crescut cu o rată anuală de 1,7% în luna iulie 2025, după o creştere de 1,4% în luna precedentă, pe fondul unei creşteri lunare de 1,3%, după un avans de 0,7% în luna anterioară. Vânzările de produse alimentare au scăzut cu o rată anuală de 1,4%, după o scădere de 3,6% în luna precedentă, în condiţiile unei creşteri lunare de 1,9%, iar vânzările de produse nealimentare au crescut cu o rată anuală de 4,4%, după o creştere de 4,1% în luna anterioară, pe fondul unei creşteri lunare de 1,4%. (Statistics Latvia)

Volumul vânzărilor retail din Lituania a crescut cu o rată anuală de 5,1% în luna iulie 2025, după o creştere de 4,6% în luna precedentă, pe fondul unei creşteri lunare de 1,5%, după un avans de 0,9% în luna anterioară. Vânzările de produse alimentare au scăzut cu o rată anuală de 0,4%, după o creştere de 1,2% în luna precedentă, în condiţiile unei creşteri lunare de 0,5%, iar vânzările de produse nealimentare au crescut cu o rată anuală de 14,8%, după o creştere de 14,4% în luna anterioară, pe fondul unei creşteri lunare de 1,3%. (Statistics Lithuania)

Încrederea consumatorilor din SUA a scăzut neaşteptat în august 2025, conform datelor finale ale indicelui publicat de University of Michigan. Indicele încrederii a scăzut până la 58,2 puncte, de la 61,7 de puncte în luna precedentă, în condiţiile în care indicele situaţiei curente a scăzut până la 61,7 puncte, de la 68 puncte, iar indicele aşteptărilor pentru următoarele 12 luni a scăzut până la 55,9 puncte, de la 57,7 puncte. Aşteptările inflaţioniste pentru acelaşi interval au crescut la 4,8%, de la 4,5%. (University of Michigan)