Macro Newsletter 06 Noiembrie 2025

Ziarul BURSA #Macroeconomie / 6 noiembrie

Macro Newsletter 06 Noiembrie 2025

Comenzile industriale noi din Germania au crescut peste aşteptări în septembrie 2025, cu o rată lunară de 1,1%, după o scădere de 0,4% în luna precedentă, iar scăderea anuală a fost de 4,3%, după o creştere de 2,1% în luna anterioară. Comenzile interne au scăzut cu o rată anuală de 4,3%, după o creştere de 3,2% în luna precedentă, în condiţiile unei scăderi lunare de 2,5%, iar comenzile externe au scăzut cu o rată anuală de 4,3%, după o creştere de 0,9%, pe fondul unei creşteri lunare de 3,5%, în condiţiile unei creşteri lunare de 2,1% a comenzilor din zona euro şi a unei creşteri de 4,3% a comenzilor din afara zonei euro. (Destatis)

Producţia industrială din Franţa a crescut cu o rată anuală de 1,3% în septembrie 2025, după o creştere de 0,1% în luna precedentă, pe fondul unei creşteri lunare peste aşteptări, de 0,8%, după o scădere de 0,9% în luna anterioară. Producţia din industria prelucrătoare a crescut cu o rată anuală de 1,5%, după o creştere de 0,2% în luna precedentă, în condiţiile unei creşteri lunare de 0,9%, iar producţia de energie a crescut cu o rată anuală de 0,7%, după o scădere de 0,1% în luna anterioară, pe fondul unui avans lunar de 0,3%. (INSEE)

Producţia industrială din Estonia a scăzut cu o rată anuală de 1,5% în septembrie 2025, după o creştere de 0,9% în luna precedentă, pe fondul unei scăderi lunare de 1,1%, după un avans de 1,4% în luna anterioară. Producţia din industria prelucrătoare a scăzut cu o rată anuală de 0,4%, după o creştere de 2,4% în luna precedentă, în condiţiile unei scăderi lunare de 1,6%, iar producţia de energie a scăzut cu o rată anuală de 18,5%, după o scădere de 20,7% în luna anterioară, pe fondul unei creşteri lunare de 4,1%. (Statistics Estonia)

Producţia industrială din Brazilia a crescut cu o rată anuală de 2% în septembrie 2025, după o scădere de 0,7% în luna precedentă, pe fondul unei scăderi lunare de 0,4%, după o creştere de 0,7% în luna anterioară. Producţia bunurilor de capital şi-a temperat scăderea anuală până la 1,7%, de la 5,1% în luna precedentă, în condiţiile unei creşteri lunare de 0,1%, iar producţia bunurilor de consum durabile a crescut cu o rată anuală de 3,3%, după o scădere de 3,8% în luna anterioară, pe fondul unei scăderi lunare de 1,4%. (IBGE)

Volumul vânzărilor retail din Italia şi-a accelerat scăderea anuală în septembrie 2025, până la 1,4%, de la 1,2% în luna precedentă, pe fondul unei scăderi lunare de 0,5%, după o scădere de 0,3% în luna anterioară. Vânzările de produse alimentare şi-au temperat scăderea anuală până la 1,8%, de la 2,1%, în condiţiile unei scăderi lunare de 0,5%, iar vânzările de produse nealimentare au scăzut cu o rată anuală de 1,1%, după o scădere de 0,5% în luna anterioară, pe fondul unei scăderi lunare de 0,6%. (Istat)

Preţurile producătorilor industriali din zona euro au scăzut cu o rată anuală de 0,2% în septembrie 2025, după o scădere de 0,6% în luna precedentă, pe fondul unei scăderi lunare de 0,1%, după un declin de 0,4% în luna anterioară. Preţurile industriale din UE au crescut cu o rată anuală de 0,1%, după o scădere de 0,4% în luna precedentă, în condiţiile unei scăderi lunare de 0,1%. Cele mai mari creşteri anuale ale preţurilor producătorilor industriali din UE au fost înregistrate în Bulgaria (+9,1 %), România (+6,9 %) şi Suedia (+4,9 %), iar cele mai mari scăderi au fost observate în Luxemburg (-4,4 %), Portugalia (-3,7 %) şi Irlanda (-2,8 %). (Eurostat)

Ziarul BURSA

06 noiembrie

Citeşte Ziarul BURSA din 06 noiembrie

Ziarul BURSA

06 noiembrie
Ediţia din 06.11.2025

Consultă arhiva ziarului
Curs valutar BNR

05 Noi. 2025
Euro (EUR)Euro5.0851
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.4290
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4608
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.7690
Gram de aur (XAU)Gram de aur565.0116

Cotaţii Emitenţi BVB

Cotaţii fonduri mutuale

Video

