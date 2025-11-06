Macro Newsletter 06 Noiembrie 2025

Comenzile industriale noi din Germania au crescut peste aşteptări în septembrie 2025, cu o rată lunară de 1,1%, după o scădere de 0,4% în luna precedentă, iar scăderea anuală a fost de 4,3%, după o creştere de 2,1% în luna anterioară. Comenzile interne au scăzut cu o rată anuală de 4,3%, după o creştere de 3,2% în luna precedentă, în condiţiile unei scăderi lunare de 2,5%, iar comenzile externe au scăzut cu o rată anuală de 4,3%, după o creştere de 0,9%, pe fondul unei creşteri lunare de 3,5%, în condiţiile unei creşteri lunare de 2,1% a comenzilor din zona euro şi a unei creşteri de 4,3% a comenzilor din afara zonei euro. (Destatis)

Producţia industrială din Franţa a crescut cu o rată anuală de 1,3% în septembrie 2025, după o creştere de 0,1% în luna precedentă, pe fondul unei creşteri lunare peste aşteptări, de 0,8%, după o scădere de 0,9% în luna anterioară. Producţia din industria prelucrătoare a crescut cu o rată anuală de 1,5%, după o creştere de 0,2% în luna precedentă, în condiţiile unei creşteri lunare de 0,9%, iar producţia de energie a crescut cu o rată anuală de 0,7%, după o scădere de 0,1% în luna anterioară, pe fondul unui avans lunar de 0,3%. (INSEE)

Producţia industrială din Estonia a scăzut cu o rată anuală de 1,5% în septembrie 2025, după o creştere de 0,9% în luna precedentă, pe fondul unei scăderi lunare de 1,1%, după un avans de 1,4% în luna anterioară. Producţia din industria prelucrătoare a scăzut cu o rată anuală de 0,4%, după o creştere de 2,4% în luna precedentă, în condiţiile unei scăderi lunare de 1,6%, iar producţia de energie a scăzut cu o rată anuală de 18,5%, după o scădere de 20,7% în luna anterioară, pe fondul unei creşteri lunare de 4,1%. (Statistics Estonia)

Producţia industrială din Brazilia a crescut cu o rată anuală de 2% în septembrie 2025, după o scădere de 0,7% în luna precedentă, pe fondul unei scăderi lunare de 0,4%, după o creştere de 0,7% în luna anterioară. Producţia bunurilor de capital şi-a temperat scăderea anuală până la 1,7%, de la 5,1% în luna precedentă, în condiţiile unei creşteri lunare de 0,1%, iar producţia bunurilor de consum durabile a crescut cu o rată anuală de 3,3%, după o scădere de 3,8% în luna anterioară, pe fondul unei scăderi lunare de 1,4%. (IBGE)

Volumul vânzărilor retail din Italia şi-a accelerat scăderea anuală în septembrie 2025, până la 1,4%, de la 1,2% în luna precedentă, pe fondul unei scăderi lunare de 0,5%, după o scădere de 0,3% în luna anterioară. Vânzările de produse alimentare şi-au temperat scăderea anuală până la 1,8%, de la 2,1%, în condiţiile unei scăderi lunare de 0,5%, iar vânzările de produse nealimentare au scăzut cu o rată anuală de 1,1%, după o scădere de 0,5% în luna anterioară, pe fondul unei scăderi lunare de 0,6%. (Istat)

Preţurile producătorilor industriali din zona euro au scăzut cu o rată anuală de 0,2% în septembrie 2025, după o scădere de 0,6% în luna precedentă, pe fondul unei scăderi lunare de 0,1%, după un declin de 0,4% în luna anterioară. Preţurile industriale din UE au crescut cu o rată anuală de 0,1%, după o scădere de 0,4% în luna precedentă, în condiţiile unei scăderi lunare de 0,1%. Cele mai mari creşteri anuale ale preţurilor producătorilor industriali din UE au fost înregistrate în Bulgaria (+9,1 %), România (+6,9 %) şi Suedia (+4,9 %), iar cele mai mari scăderi au fost observate în Luxemburg (-4,4 %), Portugalia (-3,7 %) şi Irlanda (-2,8 %). (Eurostat)