Macro Newsletter 07 Noiembrie 2025

Producţia industrială din Germania a crescut sub aşteptări în septembrie 2025, cu o rată lunară de 1,3%, după o scădere de 3,7% în luna precedentă, iar scăderea anuală s-a temperat până la 1%, de la 3,6% în luna anterioară. Producţia din industria prelucrătoare a scăzut cu o rată anuală de 1,1%, după o scădere de 4,5% în luna precedentă, în condiţiile unei creşteri lunare de 1,9%, iar producţia de energie a crescut cu o rată anuală de 3,4%, după o creştere de 2,6% în luna anterioară, pe fondul unui avans lunar de 1,6%. (Destatis)

Producţia industrială din Spania a crescut cu o rată anuală de 1,7% în septembrie 2025, după o creştere de 3,3% în luna precedentă, pe fondul unei creşteri lunare de 0,4%, după un declin de 0,1% în luna anterioară. Producţia din industria prelucrătoare a crescut cu o rată anuală de 1,2%, după o creştere de 2,7% în luna precedentă, în condiţiile unei creşteri lunare de 1,4%, iar producţia de energie a crescut cu o rată anuală de 2,6%, după o creştere de 3,6% în luna anterioară, pe fondul unei scăderi lunare de 1,6%. (INE Spain)

Producţia industrială din Cehia a crescut cu o rată anuală de 0,4% în septembrie 2025, după o scădere de 1,3% în luna precedentă, pe fondul unei creşteri lunare de 1,1%, după un declin de 1,1% în luna anterioară. Producţia din industria prelucrătoare a crescut cu o rată anuală de 1,7%, după o scădere de 1,7% în luna precedentă, în condiţiile unei creşteri lunare de 2,3%, iar producţia de energie a scăzut cu o rată anuală de 9,2%, după o creştere e 5,8% în luna anterioară, pe fondul unei scăderi lunare de 10%. (CZSO)

Volumul vânzărilor retail din Ungaria şi-a accelerat creşterea anuală în septembrie 2025, până la 3%, de la 2,4% în luna precedentă, în condiţiile unei stagnări lunare, după un avans de 0,8% în luna anterioară. Vânzările de produse alimentare au crescut cu o rată anuală de 3,1%, după o creştere de 2,3% în luna precedentă, în condiţiile unei creşteri lunare de 0,1%, iar vânzările de produse nealimentare şi-au temperat creşterea anuală până la 3,5%, de la 4,9% în luna anterioară, pe fondul unei scăderi lunare de 0,2%. (KSH)

Volumul vânzărilor retail din zona euro a crescut cu o rată anuală de 1% în septembrie 2025, după un avans de 1,6% în luna precedentă, pe fondul unei noi scăderi lunare de 0,1%. Vânzările retail din UE şi-au temperat creşterea anuală până la 1,3%, de la 1,6%, în condiţiile unei stagnări lunare. La nivelul statelor UE, cele mai mari creşteri anuale au fost înregistrate în Cipru (+8,5 %), Malta (+6,6 %) şi Bulgaria (+5,7 %), iar scăderi au fost observate în Italia (-2,3 %), România (-2,1 %), Belgia (-0,8 %) şi Austria (-0,1 %). (Eurostat)

Activitatea în sectorul serviciilor din SUA a crescut în octombrie 2025, conform indicilor PMI de la ISM (Institute for Supply Management). Indicele agregat a crescut cu 2,4 puncte, până la 52,4 puncte (o valoare peste 50 indică expansiune), în condiţiile în care indicele comenzilor noi a crescut cu 5,8 puncte, până la 56,2 puncte. Preţurile şi-au accentuat creşterea, subindicele corespunzător înregistrând un avans de 0,6 puncte, până la 70 de puncte, iar indicele locurilor de muncă a crescut cu un punct, până la 48,2 puncte. (ISM)