Macro Newsletter 09 Aprilie 2026

Comenzile industriale noi din Germania au crescut sub aşteptări în februarie 2026, cu o rată lunară de 0,9%, după o scădere de 11,1% în luna precedentă, iar creşterea anuală s-a accelerat până la 3,5%, de la 0,3% în luna anterioară. Comenzile interne au crescut cu o rată anuală de 1,7%, după o creştere de 4,5% în luna precedentă, în condiţiile unei scăderi lunare de 4,4%, iar comenzile externe au crescut cu o rată anuală de 4,7%, după o scădere de 2,4%, pe fondul unei creşteri lunare de 4,7%, în condiţiile unei creşteri lunare de 4,7% a comenzilor din zona euro şi a unei creşteri de 3,5% a comenzilor din afara zonei euro. (Destatis)

Preţurile de consum din Ungaria şi-au accelerat creşterea anuală în martie 2026, până la 1,8%, de la 1,4% în luna precedentă, pe fondul unei creşteri lunare de 0,4%, după un avans de 0,1% în luna anterioară. Preţurile alimentelor şi-au menţinut scăderea anuală la 3,2%, în condiţiile unei scăderi lunare de 0,6%, iar preţurile utilităţilor şi-au menţinut creşterea anuală la 3,8%, pe fondul unei creşteri lunare de 0,1%. (KSH)

Creditul de consum din SUA a crescut sub aşteptări în februarie 2026, cu 9,5 miliarde de dolari, după o creştere de 7,7 miliarde în luna precedentă. Creditul revolving, care include creditul acordat pe carduri, a crescut cu 0,7 miliarde, după o creştere de 2,6 miliarde în luna precedentă, iar creditul nonrevolving, în principal pentru studii şi auto, a crescut cu 8,8 miliarde, după un avans de 5,1 miliarde de dolari în luna anterioară. (Federal Reserve)

Comenzile pentru bunuri durabile din SUA au crescut cu o rată anuală de 7,3% în februarie 2026, după o creştere de 9,9% în luna precedentă, pe fondul unei scăderi lunare peste aşteptări, de 1,4%, după un declin de 0,5% în luna anterioară. Comenzile pentru bunuri durabile, exclusiv comenzile militare, au scăzut cu o rată lunară de 1,2%, după o creştere de 0,2% în luna anterioară, iar comenzile pentru bunuri de capital au scăzut cu o rată lunară de 6,6%, după o scădere de 3% în luna precedentă, pe fondul unei scăderi de 7,4% a comenzilor civile. (US Census Bureau)

Volumul vânzărilor retail din zona euro şi-a temperat creşterea anuală în februarie 2026, până la 1,7%, de la 2,1% în luna precedentă, pe fondul unei scăderi lunare de 0,2%, după o stagnare în luna anterioară. Vânzările retail din UE şi-au temperat creşterea anuală până la 1,7%, de la 2,4%, în condiţiile unei scăderi lunare de 0,3%. La nivelul statelor UE, cele mai mari creşteri anuale au fost înregistrate în Luxemburg (+11,9%), Malta (+11,4%) şi Bulgaria (+7,3%), iar cele mai mari scăderi au fost în România (-6,8%), Slovenia (-3,5%) şi Slovacia (-2,4%). (Eurostat)

Preţurile producătorilor industriali din zona euro au scăzut cu o rată anuală de 3% în februarie 2026, după o scădere de 2% în luna precedentă, pe fondul unei scăderi lunare de 0,7%, după un avans de 0,8% în luna anterioară. Preţurile industriale din UE şi-au accelerat scăderea anuală până la 2,7%, de la 1,9%, în condiţiile unei scăderi lunare de 0,5%. Cele mai mari scăderi anuale ale preţurilor industriale au fost înregistrate în Spania (-7,0%), Irlanda (-4,6%) şi Portugalia (-4,5%), iar cele mai mari creşteri au fost în Bulgaria (+9,2%), Finlanda (+7,9%) şi Suedia (+3,5%). (Eurostat)