Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Macro Newsletter 09 Aprilie 2026

Ziarul BURSA #Macroeconomie / 9 aprilie

Macro Newsletter 09 Aprilie 2026

Comenzile industriale noi din Germania au crescut sub aşteptări în februarie 2026, cu o rată lunară de 0,9%, după o scădere de 11,1% în luna precedentă, iar creşterea anuală s-a accelerat până la 3,5%, de la 0,3% în luna anterioară. Comenzile interne au crescut cu o rată anuală de 1,7%, după o creştere de 4,5% în luna precedentă, în condiţiile unei scăderi lunare de 4,4%, iar comenzile externe au crescut cu o rată anuală de 4,7%, după o scădere de 2,4%, pe fondul unei creşteri lunare de 4,7%, în condiţiile unei creşteri lunare de 4,7% a comenzilor din zona euro şi a unei creşteri de 3,5% a comenzilor din afara zonei euro. (Destatis)

Preţurile de consum din Ungaria şi-au accelerat creşterea anuală în martie 2026, până la 1,8%, de la 1,4% în luna precedentă, pe fondul unei creşteri lunare de 0,4%, după un avans de 0,1% în luna anterioară. Preţurile alimentelor şi-au menţinut scăderea anuală la 3,2%, în condiţiile unei scăderi lunare de 0,6%, iar preţurile utilităţilor şi-au menţinut creşterea anuală la 3,8%, pe fondul unei creşteri lunare de 0,1%. (KSH)

Creditul de consum din SUA a crescut sub aşteptări în februarie 2026, cu 9,5 miliarde de dolari, după o creştere de 7,7 miliarde în luna precedentă. Creditul revolving, care include creditul acordat pe carduri, a crescut cu 0,7 miliarde, după o creştere de 2,6 miliarde în luna precedentă, iar creditul nonrevolving, în principal pentru studii şi auto, a crescut cu 8,8 miliarde, după un avans de 5,1 miliarde de dolari în luna anterioară. (Federal Reserve)

Comenzile pentru bunuri durabile din SUA au crescut cu o rată anuală de 7,3% în februarie 2026, după o creştere de 9,9% în luna precedentă, pe fondul unei scăderi lunare peste aşteptări, de 1,4%, după un declin de 0,5% în luna anterioară. Comenzile pentru bunuri durabile, exclusiv comenzile militare, au scăzut cu o rată lunară de 1,2%, după o creştere de 0,2% în luna anterioară, iar comenzile pentru bunuri de capital au scăzut cu o rată lunară de 6,6%, după o scădere de 3% în luna precedentă, pe fondul unei scăderi de 7,4% a comenzilor civile. (US Census Bureau)

Volumul vânzărilor retail din zona euro şi-a temperat creşterea anuală în februarie 2026, până la 1,7%, de la 2,1% în luna precedentă, pe fondul unei scăderi lunare de 0,2%, după o stagnare în luna anterioară. Vânzările retail din UE şi-au temperat creşterea anuală până la 1,7%, de la 2,4%, în condiţiile unei scăderi lunare de 0,3%. La nivelul statelor UE, cele mai mari creşteri anuale au fost înregistrate în Luxemburg (+11,9%), Malta (+11,4%) şi Bulgaria (+7,3%), iar cele mai mari scăderi au fost în România (-6,8%), Slovenia (-3,5%) şi Slovacia (-2,4%). (Eurostat)

Preţurile producătorilor industriali din zona euro au scăzut cu o rată anuală de 3% în februarie 2026, după o scădere de 2% în luna precedentă, pe fondul unei scăderi lunare de 0,7%, după un avans de 0,8% în luna anterioară. Preţurile industriale din UE şi-au accelerat scăderea anuală până la 2,7%, de la 1,9%, în condiţiile unei scăderi lunare de 0,5%. Cele mai mari scăderi anuale ale preţurilor industriale au fost înregistrate în Spania (-7,0%), Irlanda (-4,6%) şi Portugalia (-4,5%), iar cele mai mari creşteri au fost în Bulgaria (+9,2%), Finlanda (+7,9%) şi Suedia (+3,5%). (Eurostat)

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

Ziarul BURSA

09 aprilie

Citeşte Ziarul BURSA din 09 aprilie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Harta noii economii fragmentate

Ziarul BURSA

09 aprilie
Ediţia din 09.04.2026

Consultă arhiva ziarului
Stiri Locale

Curs valutar BNR

08 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0949
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3602
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5292
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8559
Gram de aur (XAU)Gram de aur671.1764

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale
SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb