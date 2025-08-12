Macro Newsletter 12 August 2025

Preţurile de consum din Ungaria şi-au temperat creşterea anuală în iulie 2025, până la 4,3%, de la 4,6% în luna precedentă, pe fondul unei creşteri lunare de 0,4%, după un avans de 0,1% în luna anterioară. Preţurile alimentelor au crescut cu o rată anuală de 4,6%, după o creştere de 4,9% în luna precedentă, în condiţiile unei creşteri lunare de 0,4%, iar preţurile utilităţilor şi-au accelerat creşterea anuală până la 8,3%, de la 7,2% în luna anterioară, pe fondul unei creşteri lunare de 0,7%. (KSH)

Preţurile de consum din Cehia şi-au temperat creşterea anuală în iulie 2025, până la 2,7%, de la 2,9% în luna precedentă, pe fondul unei creşteri lunare de 0,5%, după un avans de 0,3% în luna anterioară. Preţurile alimentelor au crescut cu o rată anuală de 5,2%, după o creştere de 6,2% în luna precedentă, în condiţiile unei scăderi lunare de 0,7%, iar preţurile utilităţilor şi-au accelerat creşterea anuală până la 2,1%, de la 2% în luna anterioară, pe fondul unei noi creşteri lunare de 0,2%. (CZSO)

Preţurile de consum din Lituania şi-au accelerat creşterea anuală în iulie 2025, până la 3,8%, de la 3,7% în luna precedentă, pe fondul unei stagnări lunare, după un avans de 0,3% în luna anterioară. Preţurile alimentelor au crescut cu o rată anuală de 5,5%, după o creştere de 5,1% în luna precedentă, în condiţiile unei scăderi lunare de 0,1%, iar preţurile utilităţilor au crescut cu o rată anuală de 1%, după o creştere 1,6% în luna anterioară, pe fondul unei scăderi lunare de 0,8%. (Statistics Lithuania)

Criza de lichiditate din sistemul bancar al Marii Britanii se menţine la un nivel ridicat în prima jumătate a lunii august 2025. Valoarea operaţiunilor repo de 7 zile ale Băncii Angliei, cu maturitatea în 14 august 2025, a crescut până la 71,25 miliarde de lire sterline, de la 71,22 miliarde în săptămâna anterioară. Soldul mediu al operaţiunilor repo s-a menţinut peste 72 de miliarde de lire în ultimele 6 săptămâni. (Bank of England)

Producţia industrială din Finlanda şi-a temperat creşterea anuală în iunie 2025, până la 0,4%, de la 5,2% în luna precedentă, pe fondul unei scăderi lunare de 0,8%, după o scădere de 0,3% în luna anterioară. Producţia din industria prelucrătoare şi-a temperat creşterea anuală până la 1,1%, de la 4,5% în luna precedentă, în condiţiile unei scăderi lunare de 0,5%, iar producţia de energie a scăzut cu o rată anuală de 1%, după o creştere de 8,3% în luna anterioară, pe fondul unui avans lunar de 3,4%. (Statistics Finland)

Producţia industrială din Slovacia şi-a temperat scăderea anuală în iunie 2025, până la 3,5%, de la 4,1% în luna precedentă, pe fondul unei scăderi lunare de 1%, după o scădere de 0,8% în luna anterioară. Producţia din industria prelucrătoare şi-a temperat scădere anuală până la 2,3%, de la 3,8% în luna precedentă, în condiţiile unei scăderi lunare de 0,8%, iar producţia de energie a scăzut cu o rată anuală de 14,8%, după o scădere de 7,4% în luna anterioară, pe fondul unui declin lunar de 2,3%. (SOSR)