Macro Newsletter 13 Noiembrie 2025

Indicele ZEW al încrederii investitorilor în economia Germaniei a scăzut în noiembrie 2025, până la 38,5 puncte, de la 39,3 puncte în luna precedentă, pe fondul unei creşteri a indicelui situaţiei curente până la -78,7 puncte, de la -80 de puncte în luna anterioară. Indicele încrederii la nivelul zonei euro a înregistrat o creştere de 2,3 puncte, până la 25 de puncte, pe fondul unei creşteri cu 4,5 puncte a indicelui situaţiei curente, până la -27,3 puncte. (ZEW)

Preţurile de consum din Cehia şi-au accelerat creşterea anuală în octombrie 2025, până la 2,5%, de la 2,3% în luna precedentă, pe fondul unei creşteri lunare de 0,5%, după un declin de 0,6% în luna anterioară. Preţurile alimentelor au crescut cu o rată anuală de 3,6%, după o creştere de 2,7% în luna precedentă, în condiţiile unei creşteri lunare 1,1%, iar preţurile utilităţilor şi-au temperat creşterea anuală până la 1,9%, de la 2% în luna anterioară, pe fondul unei creşteri lunare de 0,3%. (CZSO)

Preţurile de consum din Ungaria şi-au menţinut creşterea anuală la 4,3% şi în octombrie 2025, pe fondul unei noi stagnări lunare. Preţurile alimentelor şi-au temperat creşterea anuală până la 1,7%, de la 2,9% în luna precedentă, în condiţiile unei scăderi lunare de 0,3%, iar preţurile utilităţilor au crescut cu o rată anuală de 7,9%, după un avans de 8% în luna anterioară, pe fondul unei creşteri lunare de 0,2%. (KSH)

Preţurile de consum din Ţările de Jos şi-au temperat creşterea anuală în octombrie 2025, până la 3,1%, de la 3,3% în luna precedentă, pe fondul unei creşteri lunare de 0,3%, după un declin de 0,1% în luna anterioară. Preţurile alimentelor au crescut cu o rată anuală de 4,3%, după o creştere similară în luna precedentă, în condiţiile unei scăderi lunare 0,2%, iar preţurile utilităţilor şi-au temperat creşterea anuală până la 4,3%, de la 4,7% în luna anterioară, pe fondul unei scăderi lunare de 0,1%. (CBS Netherlands)

Preţurile de consum din Letonia şi-au accelerat creşterea anuală în octombrie 2025, până la 4,3%, de la 4,1% în luna precedentă, pe fondul unei creşteri lunare de 0,4%, după o creştere de 0,2% în luna anterioară. Preţurile alimentelor şi-au temperat creşterea anuală până la 5,6%, de la 6,8% în luna precedentă, în condiţiile unei creşteri lunare de 0,5%, iar preţurile utilităţilor au crescut cu o rată anuală de 6,2%, după un avans de 4,1% în luna anterioară, pe fondul unei creşteri lunare de 1,6%. (Statistics Latvia)

Preţurile de consum din Brazilia şi-au temperat creşterea anuală în octombrie 2025, până la 4,7%, de la 5,2% în luna precedentă, pe fondul unei creşteri lunare de 0,1%, după o creştere de 0,5% în luna anterioară. Preţurile alimentelor şi-au temperat creşterea anuală până la 5,5%, de la 6,6% în luna precedentă, în condiţiile unei stagnări lunare, iar preţurile utilităţilor şi-au temperat creşterea anuală până la 4,4%, de la 6,2% în luna anterioară, pe fondul unei scăderi lunare de 0,3%. (IBGE)