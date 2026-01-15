Macro Newsletter 15 Ianuarie 2026

Producţia industrială din Franţa a crescut cu o rată anuală de 2,1% în noiembrie 2025, după o creştere de 1,8% în luna precedentă, pe fondul unei scăderi lunare de 0,1%, după o creştere de 0,2% în luna anterioară. Producţia din industria prelucrătoare a crescut cu o rată anuală de 2,2%, după o creştere de 1,6% în luna precedentă, în condiţiile unei creşteri lunare de 0,3%, iar producţia de energie a crescut cu o rată anuală de 1,6%, după o creştere de 2,9% în luna anterioară, pe fondul unui declin lunar de 2%. (INSEE)

Producţia industrială din Spania a crescut cu o rată anuală de 4,5% în noiembrie 2025, după o creştere de 1,2% în luna precedentă, pe fondul unei creşteri lunare de 1%, după un avans de 0,6% în luna anterioară. Producţia bunurilor de consum şi-a accelerat creşterea anuală până la 3,5%, de la 0,6% în luna precedentă, în condiţiile unei creşteri lunare de 0,7%, iar producţia bunurilor de capital a crescut cu o rată anuală de 0,9%, după o scădere de 1,5% în luna anterioară, pe fondul unei creşteri lunare de 0,9%. (INE Spain)

Producţia industrială din Slovacia a scăzut cu o rată anuală de 4,5% în noiembrie 2025, după o scădere de 3,7% în luna precedentă, pe fondul unei scăderi lunare de 3,8%, după un avans de 4,5% în luna anterioară. Producţia din industria prelucrătoare a scăzut cu o rată anuală de 2,5%, după o scădere de 2,3% în luna precedentă, în condiţiile unei scăderi lunare de 4,7%, iar producţia de energie a scăzut cu o rată anuală de 18,8%, după o scădere de 15,5% în luna anterioară, pe fondul unui avans lunar de 4,8%. (SOSR)

Preţurile de consum din Brazilia şi-au temperat creşterea anuală în decembrie 2025, până la 4,3%, de la 4,5% în luna precedentă, pe fondul unei creşteri lunare de 0,3%, după o creştere de 0,2% în luna anterioară. Preţurile alimentelor şi-au temperat creşterea anuală până la 3%, de la 3,9% în luna precedentă, în condiţiile unei creşteri lunare de 0,3%, iar preţurile utilităţilor şi-au accelerat creşterea anuală până la 6,8%, de la 6,5% în luna anterioară, pe fondul unei scăderi lunare de 0,3%. (IBGE)

Preţurile de consum din Danemarca şi-au temperat creşterea anuală în decembrie 2025, până la 1,9%, de la 2,1% în luna precedentă, pe fondul unei scăderi lunare de 0,4%, după o scădere de 0,3% în luna anterioară. Preţurile alimentelor şi-au accelerat creşterea anuală până la 3,2%, de la 3,1% în luna precedentă, în condiţiile unei scăderi lunare de 1,8%, iar preţurile utilităţilor şi-au menţinut creşterea anuală la 1,2%, pe fondul unei scăderi lunare de 0,2%. (Denmark Statistics)

Preţurile de consum din Ţările de Jos şi-au temperat creşterea anuală în decembrie 2025, până la 2,8%, de la 2,9% în luna precedentă, pe fondul unei stagnări lunare, după un declin de 0,8% în luna anterioară. Preţurile alimentelor au crescut cu o rată anuală de 3,3%, după o creştere de 3,4% în luna precedentă, în condiţiile unei creşteri lunare 0,3%, iar preţurile utilităţilor şi-au menţinut creşterea anuală la 4,1%, pe fondul unei noi stagnări lunare. (CBS Netherlands)