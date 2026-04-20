Macro Newsletter 20 Aprilie 2026

Încrederea consumatorilor din SUA a scăzut peste aşteptări în aprilie 2026, conform datelor preliminare ale indicelui publicat de University of Michigan, până la 47,6 puncte, un nou minim istoric, de la 53,3 puncte. Indicele situaţiei curente a scăzut până la 50,1 puncte, de la 55,8 puncte în luna precedentă, iar indicele aşteptărilor pentru următoarele 12 luni a scăzut până la 46,1 puncte, de la 51,7 puncte. Aşteptările inflaţioniste pentru acelaşi interval au crescut până la 4,8%, de la 3,8%. (University of Michigan)

Preţurile de consum din SUA şi-au accelerat creşterea anuală în martie 2026, până la 3,3%, de la 2,4% în luna precedentă, pe fondul unei creşteri lunare de 0,9%, după o creştere de 0,3% în luna anterioară. Preţurile alimentelor au crescut cu o rată anuală de 2,7%, după o creştere de 3,1% în luna precedentă, în condiţiile unei stagnări lunare, iar preţurile utilităţilor şi-au accelerat creşterea anuală până la 3,4%, de la 3,3% în luna anterioară, pe fondul unei creşteri lunare de 0,3%, în condiţiile unei creşteri lunare de 1,2% a preţurilor energiei. (US BLS)

Preţurile de consum din Portugalia şi-au accelerat creşterea anuală în martie 2026, până la 2,7%, de la 2,1% în luna precedentă, pe fondul unei creşteri lunare de 2%, după o creştere de 0,1% în luna anterioară. Preţurile alimentelor şi-au accelerat creşterea anuală până la 3,7%, de la 3,6% în luna precedentă, în condiţiile unei creşteri lunare de 0,4%, iar preţurile utilităţilor şi-au accelerat creşterea anuală până la 2,6%, de la 2,5% în luna anterioară, pe fondul unei noi creşteri lunare de 0,4%. (INE Portugal)

Preţurile de consum din Finlanda şi-au accelerat creşterea anuală în martie 2026, până la 1,3%, de la 0,6% în luna precedentă, pe fondul unei creşteri lunare de 0,7%, după un avans de 1,1% în luna anterioară. Preţurile alimentelor au crescut cu o rată anuală de 0,7%, după o creştere de 1% în luna precedentă, în condiţiile unei creşteri lunare de 0,2%, iar preţurile utilităţilor au crescut cu o rată anuală de 1,2%, după o scădere de 0,2% în luna anterioară, pe fondul unei creşteri lunare de 0,9%. (Statistics Finland)

Preţurile de consum din Letonia şi-au accelerat creşterea anuală în martie 2026, până la 3,4%, de la 2,3% în luna precedentă, pe fondul unei creşteri lunare de 1,9%, după o creştere de 0,2% în luna anterioară. Preţurile alimentelor au crescut cu o rată anuală de 0,1%, după o creştere de 1,6% în luna precedentă, în condiţiile unei creşteri lunare de 0,1%, iar preţurile utilităţilor şi-au temperat creşterea anuală până la 4,8%, de la 5,3% în luna anterioară, pe fondul unei scăderi lunare de 1,1%. (Statistics Latvia)

Preţurile locuinţelor din Germania şi-au accelerat creşterea anuală în martie 2026, până la 1,5%, de la 1,4% în luna precedentă, pe fondul unei creşteri lunare de 0,3%. Preţurile apartamentelor şi-au accelerat creşterea anuală până la 1,7%, de la 1,1% în luna precedentă, în condiţiile unei creşteri lunare de 0,9%, iar preţurile caselor noi au crescut cu o rată anuală de 1,3%, după o creştere de 1,5%, pe fondul unei stagnări lunare. Preţurile caselor existente şi-au accelerat creşterea anuală până la 1,9%, de la 1,8%, în condiţiile unei creşteri lunare de 0,3%. (Europace AG)