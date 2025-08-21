Macro Newsletter 21 August 2025

Preţurile de consum din Marea Britanie şi-au accelerat creşterea anuală peste aşteptări în iulie 2025, până la 3,8%, de la 3,6% în luna precedentă, pe fondul unei creşteri lunare de 0,1%, după un avans de 0,3% în luna anterioară. Preţurile alimentelor şi-au accelerat creşterea anuală până la 4,9%, de la 4,5% în luna precedentă, în condiţiile unei creşteri lunare de 0,4%, iar preţurile utilităţilor au crescut cu o rată anuală de 7,4%, după o creştere de 7,5% în luna anterioară, pe fondul unei scăderi lunare de 1%. (ONS UK)

Preţurile producătorilor industriali din Germania au scăzut cu o rată anuală de 1,5% în iulie 2025, după o scădere de 1,3% în luna precedentă, pe fondul unei scăderi lunare de 0,1%, după un avans de 0,1% în luna anterioară. Preţurile bunurilor de capital au crescut cu o rată anuală de 1,8%, pe fondul unei creşteri lunare de 0,1%, iar preţurile bunurilor de consum au crescut cu o rată anuală de 3,5%, pe fondul unei scăderi lunare de 0,2%. Preţurile energiei au scăzut cu o rată anuală de 6,8%, în condiţiile unei creşteri lunare de 0,1%. (Destatis)

Preţurile producătorilor industriali din Cehia au scăzut cu o rată anuală de 1,2% în iulie 2025, după o scădere de 0,7% în luna precedentă, pe fondul unei creşteri lunare de 0,1%, după un declin de 0,2% în luna anterioară. Preţurile din industria prelucrătoare au scăzut cu o rată anuală de 0,4%, după o scădere de 0,3% în luna precedentă, pe fondul unei noi stagnări lunare, iar preţurile energiei au scăzut cu o rată anuală de 4%, după un declin de 3,7% în luna anterioară, pe fondul unei creşteri lunare de 0,2%. (CZSO)

Preţurile de consum din Canada şi-au temperat creşterea anuală în iulie 2025, până la 1,7%, de la 1,9% în luna precedentă, pe fondul unei creşteri lunare de 0,3%, după o creştere de 0,1% în luna anterioară. Preţurile alimentelor au crescut cu o rată anuală de 3,3%, după o creştere de 2,9% în luna precedentă, în condiţiile unei creşteri lunare de 0,6%, iar preţurile utilităţilor şi-au accelerat creşterea anuală până la 3%, de la 2,9%, pe fondul unei creşteri lunare de 0,3%. (StatCan)

Preţurile de consum din Austria şi-au accelerat creşterea anuală în iulie 2025, până la 3,6%, de la 3,3% în luna precedentă, pe fondul unei creşteri lunare de 0,3%, după un avans de 0,5% în luna anterioară. Preţurile alimentelor şi-au accelerat creşterea anuală până la 5,2%, de la 4,7% în luna precedentă, în condiţiile unei creşteri lunare de 0,2%, iar preţurile utilităţilor şi-au accelerat creşterea anuală până la 5,7%, de la 5,2% în luna anterioară, pe fondul unei creşteri lunare de 0,4%. (Statistik Austria)

Intrările nete de capital în SUA au fost de 77,8 miliarde de dolari în luna iunie 2025, după intrări de 318,1 miliarde în luna precedentă. Achiziţiile nete ale activelor financiare americane de către investitorii privaţi au fost de 7,3 miliarde, iar achiziţiile nete ale instituţiilor oficiale au fost de 70,5 miliarde. Vânzările nete ale obligaţiunilor guvernamentale americane au fost de circa 5 miliarde de dolari, în condiţiile unor achiziţii de 3,9 miliarde în portofoliile private şi a unor vânzări de 8,9 miliarde din portofoliile oficiale. Portofoliul oficial deţinut de Japonia a crescut cu 12,6 miliarde, până la 1.147,6 miliarde de dolari, iar cel deţinut de China a crescut cu 0,1 miliarde, până la 756,4 miliarde. Portofoliul deţinut de Marea Britanie a crescut cu 48,7 miliarde, până la 858,1 miliarde, iar portofoliul din Belgia a crescut cu 4,5 miliarde, până la 415,5 miliarde. (U.S. Treasury)