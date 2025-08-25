Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Macro Newsletter 25 August 2025

Ziarul BURSA #Macroeconomie / 25 august

Macro Newsletter 25 August 2025

Producţia industrială din Polonia a crescut cu o rată anuală de 2,9% în luna iulie 2025, după o scădere de 0,4% în luna precedentă, pe fondul unei creşteri lunare de 0,2%, după o scădere de 1,4% în luna anterioară. Producţia din industria prelucrătoare a crescut cu o rată anuală de 3,4%, după o stagnare în luna precedentă, în condiţiile unei scăderi lunare de 0,2%, iar producţia de energie a scăzut cu o rată anuală de 7,8%, după o scădere de 6,7% în luna anterioară, pe fondul unei creşteri lunare de 6,4%. (GUS Poland)

Preţurile producătorilor industriali din Polonia au scăzut cu o rată anuală de 1,2% în luna iulie 2025, după o scădere de 1,5% în luna precedentă, pe fondul unei scăderi lunare de 0,1%, după un avans de 0,5% în luna anterioară. Preţurile din industria prelucrătoare au scăzut cu o rată anuală de 0,9%, după o scădere de 1,3% în luna precedentă, în condiţiile unei scăderi lunare de 0,1%, iar preţurile energiei au scăzut cu o rată anuală de 2,2%, după o scădere de 1,2% în luna anterioară, pe fondul unei creşteri lunare de 0,6%. (GUS Poland)

Preţurile producătorilor industriali din Letonia au scăzut cu o rată anuală de 0,6% în iulie 2025, după o scădere de 0,8% în luna anterioară, pe fondul unei scăderi lunare de 0,1%, după un declin de 0,8% în luna anterioară. Preţurile din industria prelucrătoare şi-au temperat creşterea anuală până la 1,6%, de la 1,7% în luna precedentă, în condiţiile unei scăderi lunare de 0,3%, iar preţurile energiei au scăzut cu o rată anuală de 13,1%, după o scădere de 14,7% în luna anterioară pe fondul unei creşteri lunare de 0,7%. (Statistics Latvia)

Producţia în sectorul construcţiilor din zona euro a crescut cu o rată anuală de 1,7% în luna iunie 2025, după o creştere de 3,6% în luna precedentă, pe fondul unei scăderi lunare de 0,8%, după o scădere de 2,1% în luna anterioară. Producţia din UE a crescut cu o rată anuală de 1,9%, după o creştere de 3,3% în luna precedentă, pe fondul unei scăderi lunare de 0,5%. La nivelul statelor UE, cele mai mari creşteri anuale s-au înregistrat în Spania (+31,4%), Cehia (+14,0%) şi Slovacia (+9,8%), iar scăderi anuale au fost în Franţa (-5,1%), Austria (-5,0%), Germania (-2,5%) şi Suedia (-0,3%). (Eurostat)

Activitatea în industria prelucrătoare din regiunea Philadelphia a înregistrat o contracţie neaşteptată în luna august 2025. Indicele general al condiţiilor de afaceri a scăzut până la -0,3 puncte (o valoare sub zero reprezintă contracţie), de la 15,9 puncte, în condiţiile în care indicele comenzilor noi a scăzut până la -1,9 puncte, de la 18,4 puncte în luna anterioară. Presiunea asupra marjelor de profit s-a accentuat, în condiţiile în care indicele preţurilor plătite furnizorilor a crescut cu 8 puncte, până la 66,8 puncte, iar indicele preţurilor încasate de la clienţi a crescut cu 1,3 puncte, până la 36,1 puncte. (FRB of Philadelphia)

Activitatea în sectorul privat din Marea Britanie şi-a extins expansiunea în august 2025, pe fondul accentuării contracţiei din industrie. Indicele agregat al activităţii a crescut până la 53 de puncte (o valoare sub 50 arată contracţie), cel mai ridicat nivel din ultimele 12 luni, de la 51,5 puncte în luna precedentă, în condiţiile în care indicele activităţii din servicii a crescut până la 53,6 puncte, de la 51,8 puncte. Indicele activităţii din industria prelucrătoare a scăzut până la 47,3 puncte, cel mai redus nivel din ultimele 3 luni, de la 48 de puncte, în condiţiile menţinerii indicelui producţiei la 49,5 puncte. Expansiunea activităţii din sectorul privat a avut loc pe fondul accentuării creşterii costurilor de producţie şi a preţurilor produselor finite. (S&P Global)

Ziarul BURSA

25 august

Citeşte Ziarul BURSA din 25 august

Ziarul BURSA

25 august
Ediţia din 25.08.2025

Consultă arhiva ziarului
