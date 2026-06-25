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Macro Newsletter 25 Iunie 2026

Ziarul BURSA #Macroeconomie / 25 iunie

Macro Newsletter 25 Iunie 2026

Preţurile producătorilor industriali din Polonia şi-au accelerat creştere anuală în luna mai 2026, până la 2,4%, de la 2,1% în luna precedentă, în condiţiile unei stagnări lunare, după un avans de 0,6% în luna anterioară. Preţurile din industria prelucrătoare au crescut cu o rată anuală de 2,8%, după o creştere de 2,5% în luna precedentă, în condiţiile unei scăderi lunare de 0,2%, iar preţurile energiei au scăzut cu o rată anuală de 1,6%, după o scădere de 1,5% în luna anterioară, pe fondul unei creştere lunare de 1%. (GUS Poland)

Volumul vânzărilor retail din Polonia şi-a accelerat creşterea anuală în luna mai 2026, până la 3%, de la 1,3% în luna precedentă, pe fondul unei scăderi lunare de 1,7%, după o scădere de 0,8% în luna anterioară. Vânzările de produse alimentare au scăzut cu o rată anuală de 2,8%, după o scădere de 5,8% în luna precedentă, în condiţiile unei scăderi lunare de 2,8%, iar vânzările de combustibili au crescut cu o rată anuală de 9,9%, după o creştere de 25,6% în luna anterioară, pe fondul unei scăderi lunare de 9%. (GUS Poland)

Preţurile de consum din Canada şi-au accelerat creşterea anuală în luna mai 2026, până la 3,2%, de la 2,8% în luna precedentă, pe fondul unei creşteri lunare de 1%, după o creştere de 0,4% în luna anterioară. Preţurile alimentelor au crescut cu o rată anuală de 3,8%, după o creştere de 3,5% în luna precedentă, în condiţiile unei creşteri lunare de 0,7%, iar preţurile utilităţilor şi-au temperat creşterea anuală până la 1,7%, de la 1,8% în luna anterioară, pe fondul unei scăderi lunare de 0,1%. (StatCan)

Preţurile producătorilor industriali din Estonia au crescut cu o rată anuală de 2,7% în luna mai 2026, după o creştere de 1,8% în luna precedentă, pe fondul unei creşteri lunare de 0,7%, după un avans de 0,6% în luna anterioară. Preţurile din industria prelucrătoare şi-au accelerat creştere anuală până la 3,3%, de la 3% în luna precedentă, în condiţiile unei creşteri lunare de 0,7%, iar preţurile energiei au scăzut cu o rată anuală de 5,8%, după o scădere de 14,7% în luna anterioară, pe fondul unei creşteri lunare de 6,7%. (Statistics Estonia)

Preţurile producătorilor industriali din Elveţia şi-au temperat declinul anual în luna mai 2026, până la 1,8%, de la 2% în luna precedentă, în condiţiile unei scăderi lunare de 0,4%, după un avans de 0,8% în luna anterioară. Preţurile din industria prelucrătoare şi-au temperat scăderea anuală până la 1,8%, de la 1,9% în luna precedentă, în condiţiile unei scăderi lunare de 0,1%, iar preţurile energiei au scăzut cu o rată anuală de 7%, după o scădere de 6,8% în luna anterioară, pe fondul unei scăderi lunare de 4,2%. (FSO)

Activitatea în sectorul privat din Marea Britanie a înregistrat o contracţie peste aşteptări în luna iunie 2026, pe fondul scăderii din servicii. Indicele agregat al activităţii a scăzut până la 49,4 puncte (o valoare sub 50 arată contracţie), de la 49,7 puncte în luna precedentă, în condiţiile în care indicele activităţii din servicii a scăzut până la 48,7 puncte, cel mai redus nivel din ultimele 41 de luni, de la 49,3 puncte. Indicele activităţii din industria prelucrătoare a scăzut cu 0,8 puncte, până la 53,1 puncte, în condiţiile unei creşteri a indicelui producţiei până la 53,6 puncte, de la 52,2 puncte. Contracţia activităţii din sectorul privat a avut loc pe fondul temperării creşterii preţurilor produselor finite şi a costurilor de producţie. (S&P Global)

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