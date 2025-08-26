Macro Newsletter 26 August 2025

Criza de lichiditate din sistemul bancar al Marii Britanii s-a temperat în ultima săptămână a lunii august 2025. Valoarea operaţiunilor repo de 7 zile ale Băncii Angliei, cu maturitatea în 28 iulie 2025, a scăzut până la 68,4 miliarde de lire sterline, de la 68,88 miliarde în săptămâna anterioară. Soldul mediu al operaţiunilor repo s-a menţinut peste 70 de miliarde de lire în ultimele 6 săptămâni. (Bank of England)

Preţurile producătorilor industriali din Canada şi-au accelerat creşterea anuală în iulie 2025 , până la 2,6%, de la 1,9% în luna precedentă, pe fondul unei creşteri lunare de 0,7%, după un avans de 0,5% în luna anterioară. Preţurile industriale, exclusiv preţurile energiei, şi-au accelerat creşterea anuală până la 3,8%, de la 3,1% în luna precedentă, în condiţiile unei creşteri lunare de 0,5%, iar preţurile energiei şi produselor petroliere au scăzut cu o rată anuală de 6,7%, după o scădere de 7,1% în luna anterioară, pe fondul unei creşteri lunare de 2,7%. (StatCan)

Volumul vânzărilor retail din Canada a crescut cu o rată anuală de 5,2% în luna iunie 2025, după o creştere de 3,8% în luna precedentă, pe fondul unei creşteri lunare peste aşteptări, de 1,5%, după un declin de 1,3% în luna anterioară. Vânzările de produse alimentare au crescut cu o rată anuală de 3,1%, după o creştere de 2,5% în luna precedentă, în condiţiile unei creşteri lunare de 2,3%, iar vânzările de combustibil auto şi-au temperat scăderea anuală până la 7,6%, de la 8% în luna anterioară, pe fondul unei creşteri lunare de 2,7%. (StatCan)

Numărul cererilor iniţiale pentru ajutorul de şomaj din SUA a crescut neaşteptat în săptămâna încheiată la 16 august 2025, până la 235 de mii, de la 224 de mii, conform datelor ajustate pentru sezonalitate. Conform datelor neajustate, numărul cererilor a scăzut cu circa 4.000, până la 194.920 persoane. (Departamentul Muncii din SUA)

Activitatea în sectorul privat din Statele Unite a înregistrat o expansiune peste aşteptări în august 2025, pe fondul creşterii din industrie. Indicele agregat al activităţii a crescut până la 55,4 puncte (o valoare sub 50 arată contracţie), cel mai ridicat nivel din ultimele 8 luni, de la 55,1 puncte, în condiţiile în care indicele activităţii din servicii a scăzut până la 55,4 puncte, de la 55,7 puncte. Indicele activităţii din industria prelucrătoare a crescut până la 53,3 puncte, de la 49,8 puncte, în condiţiile unei creşteri a indicelui producţiei până la 55,2 puncte, de la 51,3 puncte în luna precedentă. Expansiunea activităţii din sectorul privat a avut loc pe fondul accentuării creşterii costurilor de producţie şi a preţurilor produselor finite. (S&P Global)