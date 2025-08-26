Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Macro Newsletter 26 August 2025

Ziarul BURSA #Macroeconomie / 26 august

Macro Newsletter 26 August 2025

Criza de lichiditate din sistemul bancar al Marii Britanii s-a temperat în ultima săptămână a lunii august 2025. Valoarea operaţiunilor repo de 7 zile ale Băncii Angliei, cu maturitatea în 28 iulie 2025, a scăzut până la 68,4 miliarde de lire sterline, de la 68,88 miliarde în săptămâna anterioară. Soldul mediu al operaţiunilor repo s-a menţinut peste 70 de miliarde de lire în ultimele 6 săptămâni. (Bank of England)

Preţurile producătorilor industriali din Canada şi-au accelerat creşterea anuală în iulie 2025 , până la 2,6%, de la 1,9% în luna precedentă, pe fondul unei creşteri lunare de 0,7%, după un avans de 0,5% în luna anterioară. Preţurile industriale, exclusiv preţurile energiei, şi-au accelerat creşterea anuală până la 3,8%, de la 3,1% în luna precedentă, în condiţiile unei creşteri lunare de 0,5%, iar preţurile energiei şi produselor petroliere au scăzut cu o rată anuală de 6,7%, după o scădere de 7,1% în luna anterioară, pe fondul unei creşteri lunare de 2,7%. (StatCan)

Volumul vânzărilor retail din Canada a crescut cu o rată anuală de 5,2% în luna iunie 2025, după o creştere de 3,8% în luna precedentă, pe fondul unei creşteri lunare peste aşteptări, de 1,5%, după un declin de 1,3% în luna anterioară. Vânzările de produse alimentare au crescut cu o rată anuală de 3,1%, după o creştere de 2,5% în luna precedentă, în condiţiile unei creşteri lunare de 2,3%, iar vânzările de combustibil auto şi-au temperat scăderea anuală până la 7,6%, de la 8% în luna anterioară, pe fondul unei creşteri lunare de 2,7%. (StatCan)

Numărul cererilor iniţiale pentru ajutorul de şomaj din SUA a crescut neaşteptat în săptămâna încheiată la 16 august 2025, până la 235 de mii, de la 224 de mii, conform datelor ajustate pentru sezonalitate. Conform datelor neajustate, numărul cererilor a scăzut cu circa 4.000, până la 194.920 persoane. (Departamentul Muncii din SUA)

Activitatea în sectorul privat din Statele Unite a înregistrat o expansiune peste aşteptări în august 2025, pe fondul creşterii din industrie. Indicele agregat al activităţii a crescut până la 55,4 puncte (o valoare sub 50 arată contracţie), cel mai ridicat nivel din ultimele 8 luni, de la 55,1 puncte, în condiţiile în care indicele activităţii din servicii a scăzut până la 55,4 puncte, de la 55,7 puncte. Indicele activităţii din industria prelucrătoare a crescut până la 53,3 puncte, de la 49,8 puncte, în condiţiile unei creşteri a indicelui producţiei până la 55,2 puncte, de la 51,3 puncte în luna precedentă. Expansiunea activităţii din sectorul privat a avut loc pe fondul accentuării creşterii costurilor de producţie şi a preţurilor produselor finite. (S&P Global)

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Macroeconomie

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

26 august

Citeşte Ziarul BURSA din 26 august

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

26 august
Ediţia din 26.08.2025

Consultă arhiva ziarului
Casino Online
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

25 Aug. 2025
Euro (EUR)Euro5.0539
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3207
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.3868
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8325
Gram de aur (XAU)Gram de aur467.7917

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
oaer.ro
targulnationalimobiliar.ro
romaniansecuritysummit.com
romexpo.ro
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb