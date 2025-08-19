Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Macron afirmă că întâlnirea Putin-Zelenski ar trebui să aibă loc la Geneva

T.B.
Internaţional / 19 august, 10:57

Macron afirmă că întâlnirea Putin-Zelenski ar trebui să aibă loc la Geneva

Întâlnirea între preşedinţii ucrainean Volodimir Zelenski şi rus Vladimir Putin ar trebui să aibă loc în Europa, a declarat marţi preşedintele francez Emmanuel Macron, care a pledat ca această reuniune să aibă loc la Geneva, relatează AFP.

"Mai mult decât o ipoteză, este chiar voinţa colectivă", a spus Macron într-un interviu difuzat marţi de canalul LCI, întrebat despre organizarea acestei întâlniri în Europa, anunţată în urma reuniunii de luni de la Washington între preşedintele american Donald Trump şi mai mulţi lideri europeni, conform sursei.

"Va fi o ţară neutră, şi prin urmare poate Elveţia. Pledez pentru Geneva sau o altă ţară. Ultima dată când au existat discuţii bilaterale, au avut loc la Istanbul", a reamintit el.

În ceea ce priveşte securitatea Ucrainei, şeful statului francez a anunţat organizarea, împreună cu Regatul Unit, a unei reuniuni marţi a "coaliţiei ţărilor voluntare", "cele 30 de ţări care lucrează la garanţiile de securitate (pentru Ucraina), pentru a le informa în legătură cu ceea ce s-a decis" la reuniunea de la Washington, transmite sursa citată.

"În acest proces, am lansat o acţiune concretă cu americanii şi, astfel, începând de mâine (marţi), consilierii noştri pe probleme de diplomaţie, miniştrii şi şefii de cabinet vor începe să lucreze pentru a vedea cine este pregătit să facă ce anume".

În ceea ce priveşte concesiile teritoriale, "depinde de Ucraina să le facă (...) Ucraina va face concesiile pe care ea le consideră corecte şi juste", a mai spus Macron.

"În orice caz, să fim foarte atenţi când vorbim despre recunoaşterea juridică. Să nu acţionăm pe baza recunoaşterii juridice, adică să spunem că ţările care sunt garanţi ai ordinii internaţionale pot spune 'putem lua teritorii prin forţă' pentru că deschidem o cutie a Pandorei", a avertizat el.

Opinia Cititorului ( 1 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 19.08.2025, 11:08)

    Elvetia a renuntat la neutralitate. Elvetia si Finlanda nu mai pot gazdui intilnirile istorice. Poate doar asa, suete intre vasali.

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Internaţional

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

19 august

Citeşte Ziarul BURSA din 19 august

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

19 august
Ediţia din 19.08.2025

Consultă arhiva ziarului
Casino Online
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

18 Aug. 2025
Euro (EUR)Euro5.0588
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3326
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.3652
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8677
Gram de aur (XAU)Gram de aur466.4968

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
oaer.ro
targulnationalimobiliar.ro
romaniansecuritysummit.com
romexpo.ro
connecting.careers
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb