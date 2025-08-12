Macron recunoaşte oficial războiul purtat de Franţa în Camerun în timpul decolonizării

Preşedintele Emmanuel Macron a recunoscut oficial, într-o scrisoare adresată omologului camerunez Paul Biya, că Franţa a purtat „un război” în Camerun împotriva mişcărilor insurecţionale, atât înainte, cât şi după proclamarea independenţei din 1960, relatează AFP, de la care transmitem cele ce urmează.

Macron susţine concluziile raportului de peste 1.000 de pagini întocmit de istorici, pe baza arhivelor declasificate şi a mărturiilor, care arată că „autorităţile coloniale şi armata franceză au exercitat violenţe represive de natură multiplă”, soldate cu „zeci de mii de victime” între 1956 şi 1961.

„Îmi revine să asum azi rolul şi responsabilitatea Franţei în aceste evenimente”, afirmă şeful statului francez, subliniind că acest „război” a continuat şi după 1960, prin sprijinul acordat autorităţilor cameruneze independente, potrivit sursei citate.

Recunoaşterea vine după ce, în 2022, Macron a cerut crearea unei Comisii mixte franco-cameruneze pentru a clarifica acţiunile Franţei în perioada 1945-1971. Raportul acesteia se înscrie în politica preşedintelui francez de asumare a trecutului colonial, după demersuri similare privind Rwanda şi Algeria.