Magnetico Braşov 2025: Siguranţa psihologică şi adaptabilitatea - priorităţi pentru retenţia talentelor

Specialiştii în resurse umane din Braşov s-au reunit pe 16 octombrie 2025, la o nouă ediţie a evenimentului „MAGNETICO. How to attract and retain talents”, organizat de BusinessMark, pentru a discuta despre strategiile eficiente de atragere şi retenţie a angajaţilor într-un mediu economic şi social în continuă schimbare, potrivit unui comunicat transmis redacţiei.

În cadrul conferinţei, experţii au subliniat nevoia de redefinire a rolului HR-ului în era transformării digitale şi a inteligenţei artificiale, accentuând importanţa siguranţei psihologice, a feedback-ului constant şi a dezvoltării competenţelor soft.

Aurelia Florea (Miele Tehnica România) a arătat că HR-ul devine un „game changer” în companii: „Trebuie să acţionăm cu scop şi viziune, pentru că transformarea făcută cu intenţie nu poate eşua.” La rândul ei, Corina Neagu (DARE) a evidenţiat rolul procesului de onboarding în retenţia angajaţilor, în timp ce Mihaela Colesnic (SD Worx) a atras atenţia asupra digitalizării salarizării şi a noilor cerinţe privind transparenţa salarială.

În panelul de final, Oana Popa, psiholog şi Health & Wellbeing Lead la Reţeaua de Sănătate Regina Maria, a subliniat importanţa creării unei „zone de siguranţă psihologică” prin dialog constant între echipele de HR, management şi leadership:

„Trebuie să construim spaţii sigure, unde oamenii se simt văzuţi, conectaţi şi valorizaţi. Este o prioritate de top pentru atragerea şi retenţia talentelor.”

Participanţii au convenit că retenţia angajaţilor nu se mai bazează doar pe beneficii financiare, ci pe încredere, sens şi stabilitate emoţională. Raluca Puiu (Fuerda Smartech) a punctat că „nu mai este despre ce ştiu angajaţii, ci despre ce vor să înveţe”, iar Adriana Bucovanu (in-tech Engineering Services) a arătat că flexibilitatea şi empatia sunt vitale pentru coeziunea echipelor.

Evenimentul a reunit peste 16 profesionişti din domeniu şi a inclus sesiuni dedicate digitalizării proceselor HR, echilibrului work-life balance şi noilor tendinţe în leadership şi retenţia talentelor.