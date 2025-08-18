Maia Sandu mizează pe educaţie ca scut împotriva propagandei

Republica Moldova are nevoie de şcoală nu doar pentru a forma specialişti, ci şi pentru a apăra societatea de minciună şi manipulare, a afirmat preşedinta Maia Sandu la Forumul Naţional al Cadrelor Didactice, transmite MOLDPRES, conform sursei citate.

Şefa statului a subliniat că ţara trece prin „încercări majore” - războiul din Ucraina, ingerinţe externe şi campanii agresive de dezinformare - iar răspunsul începe în sălile de clasă. Ea a legat direct educaţia de proiectul integrării europene: „Dacă pierdem tinerii, pierdem totul. O ţară fără tineri implicaţi devine o ţară vulnerabilă, unde alţii decid pentru noi.”

La rândul său, ministrul educaţiei, Dan Perciun, a subliniat rolul şcolii ca instrument de securitate naţională şi a avertizat că societăţile divizate devin fragile şi uşor de manipulat.

Forumul, aflat la a treia ediţie, a reunit sute de profesori, reprezentanţi ai mediului academic, politic şi internaţional, la început de an şcolar.