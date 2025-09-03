Marea Britanie înăspreşte regulile pentru refugiaţi pe fondul presiunii politice

Guvernul de la Londra a suspendat temporar noile cereri de reîntregire a familiilor pentru refugiaţi, măsură care marchează o înăsprire a regulilor privind imigraţia, potrivit RFI, care afirmă cele ce urmează.

Ministrul de interne Yvette Cooper a precizat că refugiaţii vor trebui să respecte aceleaşi criterii ca migranţii care solicită aducerea familiei - venituri anuale de minimum 29.000 lire, cazare adecvată şi cunoştinţe de bază de limba engleză. Decizia vine pe fondul presiunii generate de traversările ilegale ale Canalului Mânecii şi de protestele împotriva cazării azilanţilor în hoteluri. Guvernul a promis că va renunţa la această practică până în 2029, optând pentru clădiri industriale dezafectate, potrivit sursei citate.

În paralel, opoziţia de dreapta critică măsurile laburiştilor. Reform UK, partid condus de Nigel Farage, promite expulzarea a 600.000 de migranţi în cinci ani şi propune plăţi către ţările de origine pentru readmiterea acestora. Sondajele indică o ascensiune rapidă a Reform UK, care ar putea obţine majoritatea absolută în Camera Comunelor, în timp ce imigraţia devine una dintre principalele priorităţi pentru electoratul britanic.