Marea Britanie, reacţie dură la adresa lui Trump: „Ar trebui să-şi ceară iertare în genunchi”

Preşedintele american Donald Trump a provocat un val de indignare în rândul parlamentarilor şi veteranilor forţelor armate britanice, după ce a afirmat că trupele NATO au stat departe de linia frontului în Afganistan, potrivit DPA.

Conform sursei citate, remarcile sale au provocat o reacţie de condamnare la nivelul întregii clase politice din Regatul Unit, preşedintelui american amintindu-i-se de cei 457 de soldaţi britanici morţi în Afganistan şi de faptul că, atunci când s-a pus problema, s-a eschivat să fie recrutat pentru a fi trimis în Vietnam.

Calvin Bailey, deputat laburist şi fost ofiţer RAF (Royal Air Force, forţele aeriene britanice), care a luptat alături de unităţile de operaţiuni speciale ale SUA în Afganistan, a declarat că afirmaţiile lui Trump „nu au nicio legătură cu realitatea trăită de aceia dintre noi care am fost acolo”, a informat DPA.

Parlamentarul conservator Ben Obese-Jecty, care a luptat în Afganistan cu rangul de căpitan în Regimentul Regal Yorkshire, a declarat că este „trist să vedem sacrificiul naţiunii noastre şi al partenerilor noştri din NATO tratat cu atâta uşurinţă de către preşedintele Statelor Unite”, a mai transmis sursa citată.