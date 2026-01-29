Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Marea Britanie şi China vor un parteneriat mai strâns

U.B.
Internaţional / 29 ianuarie, 10:22

Marea Britanie şi China vor un parteneriat mai strâns

Prim-ministrul britanic Keir Starmer a declarat joi că doreşte să construiască o „relaţie complexă” cu China pentru a stimula creşterea economică şi securitatea, potrivit News.ro. La rândul său, preşedintele chinez Xi Jinping a spus că relaţiile bilaterale pot trece „testul istoriei” şi a dat asigurări că China nu reprezintă o ameninţare pentru alte ţări, adaugă sursa citată.

Starmer se află într-o vizită de patru zile în China - prima efectuată de un premier britanic în ultimii opt ani, relatează News.ro. În cea mai importantă zi a vizitei, oficialul britanic a avut o întâlnire de 80 de minute cu Xi la Marele Palat al Poporului, urmată de prânz împreună, şi ulterior se va întâlni cu premierul chinez Li Qiang, conform sursei citate.

„China este un actor vital pe scena mondială şi este esenţial să construim o relaţie mai complexă, în care să identificăm oportunităţi de colaborare, dar să permitem şi un dialog semnificativ în domeniile în care nu suntem de acord”, a afirmat Starmer, potrivit News.ro.

Xi Jinping a declarat că relaţiile dintre cele două ţări au trecut prin „răsturnări de situaţie” care nu au servit intereselor niciunei părţi şi a pledat pentru un parteneriat strategic pe termen lung, conform News.ro. „Putem obţine un rezultat care să reziste testului istoriei”, a spus liderul chinez şi a adăugat că China nu a iniţiat niciodată un război şi nu a ocupat niciun teritoriu străin, menţionează sursa citată.

Starmer a subliniat că vizita sa urmăreşte şi obţinerea de beneficii economice, fiind însoţit de peste 50 de lideri din mediul de afaceri, adaugă agenţia. Ca exemplu de cooperare concretă, cele două ţări vor colabora împotriva traficului de imigranţi ilegali, vizând reducerea utilizării motoarelor fabricate în China pentru bărcile mici care transportă persoane spre Europa, potrivit News.ro.

În privinţa drepturilor omului, Starmer a spus că va ridica subiecte sensibile, inclusiv cazul lui Jimmy Lai, fost om de afaceri media din Hong Kong şi cetăţean britanic, condamnat pentru crime împotriva securităţii naţionale, subliniază News.ro.

Xi Jinping a pledat pentru consolidarea dialogului şi cooperării şi a solicitat un mediu de afaceri echitabil pentru companiile chineze, conform sursei citate. Totodată artea chineză a spus că va lua în considerare facilitarea intrării fără viză pentru cetăţenii britanici, fără a confirma însă un acord concret, adaugă News.ro.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Internaţional

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

29 ianuarie

Citeşte Ziarul BURSA din 29 ianuarie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

29 ianuarie
Ediţia din 29.01.2026

Consultă arhiva ziarului
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

28 Ian. 2026
Euro (EUR)Euro5.0960
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.2490
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5418
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8622
Gram de aur (XAU)Gram de aur720.7478

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video
tophotelawards.ro

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
metalshow-tib.ro
solarenergy-expo.ro
Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb