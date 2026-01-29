Marea Britanie şi China vor un parteneriat mai strâns

Prim-ministrul britanic Keir Starmer a declarat joi că doreşte să construiască o „relaţie complexă” cu China pentru a stimula creşterea economică şi securitatea, potrivit News.ro. La rândul său, preşedintele chinez Xi Jinping a spus că relaţiile bilaterale pot trece „testul istoriei” şi a dat asigurări că China nu reprezintă o ameninţare pentru alte ţări, adaugă sursa citată.

Starmer se află într-o vizită de patru zile în China - prima efectuată de un premier britanic în ultimii opt ani, relatează News.ro. În cea mai importantă zi a vizitei, oficialul britanic a avut o întâlnire de 80 de minute cu Xi la Marele Palat al Poporului, urmată de prânz împreună, şi ulterior se va întâlni cu premierul chinez Li Qiang, conform sursei citate.

„China este un actor vital pe scena mondială şi este esenţial să construim o relaţie mai complexă, în care să identificăm oportunităţi de colaborare, dar să permitem şi un dialog semnificativ în domeniile în care nu suntem de acord”, a afirmat Starmer, potrivit News.ro.

Xi Jinping a declarat că relaţiile dintre cele două ţări au trecut prin „răsturnări de situaţie” care nu au servit intereselor niciunei părţi şi a pledat pentru un parteneriat strategic pe termen lung, conform News.ro. „Putem obţine un rezultat care să reziste testului istoriei”, a spus liderul chinez şi a adăugat că China nu a iniţiat niciodată un război şi nu a ocupat niciun teritoriu străin, menţionează sursa citată.

Starmer a subliniat că vizita sa urmăreşte şi obţinerea de beneficii economice, fiind însoţit de peste 50 de lideri din mediul de afaceri, adaugă agenţia. Ca exemplu de cooperare concretă, cele două ţări vor colabora împotriva traficului de imigranţi ilegali, vizând reducerea utilizării motoarelor fabricate în China pentru bărcile mici care transportă persoane spre Europa, potrivit News.ro.

În privinţa drepturilor omului, Starmer a spus că va ridica subiecte sensibile, inclusiv cazul lui Jimmy Lai, fost om de afaceri media din Hong Kong şi cetăţean britanic, condamnat pentru crime împotriva securităţii naţionale, subliniază News.ro.

Xi Jinping a pledat pentru consolidarea dialogului şi cooperării şi a solicitat un mediu de afaceri echitabil pentru companiile chineze, conform sursei citate. Totodată artea chineză a spus că va lua în considerare facilitarea intrării fără viză pentru cetăţenii britanici, fără a confirma însă un acord concret, adaugă News.ro.