Mark Mobius, pionier al pieţelor emergente şi fost executiv al Franklin Templeton, administratorul FP, a murit

Mark Mobius, un pionier al investiţiilor pe pieţele emergente şi administrator de fond în cadrul companiei americane Franklin Templeton, a murit ieri, la vârsta de 89 de ani, scrie Financial Times.

Considerat ”pe scară largă” drept unul dintre primii investitori în economiile aflate în curs de dezvoltare, Mobius a devenit cunoscut pentru călătoriile sale frecvente în vederea obţinerii informaţiilor de primă mână despre ţări ”trecute cu vederea de investitorii globali”, se arată într-un mesaj publicat pe pagina sa de LinkedIn, care i-a anunţat decesul, mai notează publicaţia menţionată.

Mark Mobius a fost preşedintele executiv al Templeton Emerging Markets Group, coordonând echipa de pieţe emergente a Templeton în perioada 1987-2016. În 2010, Franklin Templeton Investments a devenit administratorul Fondului Proprietatea, entitate destinată despăgubirii foştilor proprietari deposedaţi de regimul comunist. În ianuarie 2011, sub administrarea Franklin Templeton, Fondul Proprietatea a fost listat la Bursa de Valori Bucureşti.

Conform Financial Times, sub mandatul lui Mobius, activele administrate de fondul Templeton Emerging Markets Investment au crescut de la 100 de milioane de dolari la 40 de miliarde de dolari. Mark Mobius a părăsit Franklin Templeton la începutul anului 2018.

Faimosul manager de fond era cunoscut şi pentru stilul său direct, afirmând la un moment dat, într-un interviu acordat Financial Times în 2018, că Donald Trump este „viclean ca o vulpe”.

El spunea în autobiografia sa: ”Am petrecut suficient timp în zboruri comerciale cât să-mi câştig un număr de zboruri la clasa întâi până la Lună, ca pasager fidel. Am vizitat plantaţii de cauciuc din Thailanda şi am testat motociclete pe drumurile pline de gropi din zonele rurale ale Chinei. M-am înecat cu carne de cămilă prăjită, ochi de oaie, cobai şi am mâncat (surprinzător de bine) scorpioni pe pâine prăjită... toate acestea pentru a găsi «companii subevaluate» înaintea altor investitori”.

Jenny Johnson, directorul executiv al Franklin Templeton, a declarat: ”Mark a deschis ochii lumii asupra pieţelor emergente şi a inspirat generaţii de investitori să gândească mai global, mai îndrăzneţ şi cu mai multă imaginaţie despre ceea ce este posibil. El a schimbat modul în care investim şi felul în care vedem oportunităţile la nivel global. Impactul său va continua pentru generaţiile viitoare”.

După plecarea de la Franklin Templeton, Mark Mobius a înfiinţat Mobius Capital Partners împreună cu foştii săi colegi Carlos Hardenberg şi Greg Konieczny. În 2023, Mobius s-a retras din conducerea fondului în 2023, conform Financial Times.