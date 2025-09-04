Mark Rutte: ”Rusia nu este cea care decide dacă se desfăşoară trupe străine în Ucraina”

Rusia nu este cea care ”decide” dacă să se desfăşoare trupe străine în Ucraina, în cazul unui acord pe pace, replică joi Moscovei secretarul general al NATO Mark Rutte, potrivit news.ro.

”De ce ne interesează ce crede Rusia despre subiectul trupelor în Ucraina? (...) Nu ei decid”, declară sercretarul general al NATO la o Conferinţă de securitate la Praga.

Rusia a avertizat joi că refuză să discute despre vreo ”intervenţie străină” în Ucraina, ”indiferent în ce formă”, în contextul în care anumiţi europeni se declară pregătiţi să desfăşoare trupe în cadrul unei încetări a Războiului din Ucraina.