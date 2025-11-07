Maspex Romania primeşte undă verde pentru preluarea Purcari Wineries

Autorităţile de concurenţă din România, Bulgaria şi Republica Moldova au aprobat tranzacţia prin care Maspex Romania SRL devine acţionarul majoritar al Purcari Wineries Public Company Limited, potrivit unui anunţ transmis Bursei de Valori Bucureşti.

„Consiliile Concurenţei din cele trei state au autorizat concentrarea economică rezultată în urma ofertei publice voluntare de preluare lansate de Maspex Romania SRL pentru pachetul majoritar de acţiuni al Purcari Wineries Public Company Limited”, se arată în comunicatul companiei.

Maspex Romania a anunţat, la 13 iunie 2025, intenţia de a prelua până la 98,38% din capitalul social al producătorului de vinuri. Scopul ofertei era consolidarea poziţiei ofertantului ca acţionar strategic, cu o perspectivă de dezvoltare pe termen lung.

În urma derulării ofertei publice, între 16 şi 30 iulie 2025, Maspex Romania a achiziţionat 71,18% din acţiunile Purcari Wineries, ajungând, la 22 august 2025, la o deţinere totală de 72,53% din capitalul social al companiei.

Consiliile Concurenţei din România, Bulgaria şi Republica Moldova au emis toate avizele necesare pentru finalizarea tranzacţiei, ultima aprobare fiind comunicată la 5 noiembrie 2025. În prezent, ultimul pas procedural constă în obţinerea avizului Comisiei pentru Examinarea Investiţiilor Străine Directe (CEISD) din România, notificarea fiind transmisă de Maspex la 31 iulie 2025.

„Purcari Wineries Public Company Limited salută oficial preluarea de către Maspex Romania SRL, parte a Maspex Group, în calitate de acţionar majoritar strategic, şi îşi exprimă recunoştinţa faţă de autorităţile de concurenţă din cele trei jurisdicţii pentru analiza riguroasă a acestei tranzacţii transfrontaliere complexe. Compania va continua să informeze piaţa şi investitorii în conformitate cu cerinţele legale şi de reglementare”, menţionează producătorul de vinuri.