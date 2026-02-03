Matej Rigelnik: „Performanţele Fondului Proprietatea fac greu de justificat propunerea revocării unor membri ai Comitetului Reprezentanţilor”

English Version

Matej Rigelnik, preşedintele Comitetului Reprezentanţilor Fondului Proprietatea şi CEO al Equinox d.d.,a declarat pentru Ziarul BURSA că propunerea Ministerului Finanţelor de revocare a doi membri ai Comitetului este greu de justificat în contextul rezultatelor obţinute în ultimele luni.

„Înainte de orice, este important de subliniat că direcţia actuală a Fondului Proprietatea a fost stabilită democratic, prin votul acţionarilor la Adunările Generale din septembrie şi noiembrie, când investitorii de retail au avut un rol decisiv. Această direcţie a generat rezultate măsurabile, benefice pentru toţi acţionarii, inclusiv pentru Statul Român, în calitatea sa de cel mai mare acţionar”, a afirmat Rigelnik.

Acesta a arătat că, din aprilie anul trecut, Fondul a trecut printr-o transformare profundă, reflectată atât în evoluţia preţului acţiunii, cât şi în reducerea discountului faţă de valoarea activelor. „Nu vorbim despre promisiuni sau intenţii, ci despre performanţă demonstrată. Valoarea investiţiei a crescut substanţial, iar încrederea pieţei a fost recâştigată. Aceste rezultate au avut un impact direct şi pozitiv asupra valorii participaţiei statului”, a subliniat preşedintele Comitetului Reprezentanţilor.

În acest context, Matej Rigelnik avertizează că iniţiativa de revocare a unor membri ai Comitetului Reprezentanţilor riscă să transmită un semnal de instabilitate, exact într-o etapă în care Fondul se află într-un proces de consolidare a rezultatelor obţinute. „Membri precum Istvan Sarkany şi Florian Munteanu nu sunt simple nume pe o listă, ci asigură un echilibru esenţial între viziunea strategică şi protejarea intereselor tuturor acţionarilor. O eventuală revocare, în absenţa unei justificări solide, ar putea submina progresul realizat până acum. Axor Holding şi Equinox, care reprezintă cel mai mare acţionar privat al Fondului Proprietatea, îi susţin pe aceşti membri şi nu vor vota pentru revocarea lor”, a declarat Rigelnik.

Totodată, Rigelnik a insistat că poziţia sa nu este una de confruntare cu statul. „Nu suntem în opoziţie cu Statul Român. Dimpotrivă, îl considerăm un partener esenţial. Însă un parteneriat autentic presupune coerenţă, respect reciproc şi guvernanţă transparentă. Direcţia actuală a Fondului reflectă aceste principii şi este susţinută de acţionarii care au impus-o”, a explicat acesta.

Preşedintele Comitetului Reprezentanţilor a mai arătat că acţionarii de retail rămân uniţi în jurul mandatului acordat în toamna anului trecut: „Vocea investitorilor individuali a fost, pentru prima dată după mult timp, integrată real în procesul decizional. A pune sub semnul întrebării această reprezentare înseamnă a pune sub semnul întrebării însăşi legitimitatea deciziilor recente ale Fondului”, a concluzionat Matej Rigelnik.