Mecanica Fina raportează profit de 3,75 milioane lei în S1 2025, plus 11,8% faţă de anul trecut

Mecanica Fina (BVB: MECE), companie cu activitate în domeniul imobiliar, a înregistrat un profit net de 3,75 milioane de lei în primul semestru din 2025, în creştere cu 11,8% comparativ cu aceeaşi perioadă din 2024, conform raportului financiar publicat la Bursa de Valori Bucureşti. Cifra de afaceri a urcat la 8,56 milioane de lei, un avans de 8,7% faţă de S1 2024.