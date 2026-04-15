Medicii rezidenţi, incluşi obligatoriu în liniile de gardă, cu plată

English Version

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat că a fost pus în transparenţă decizională un proiect de modificare a Ordinului ministrului Sănătăţii nr. 870, care prevede includerea obligatorie a medicilor rezidenţi în liniile de gardă ale unităţilor sanitare unde îşi desfăşoară pregătirea. Potrivit proiectului: unităţile sanitare vor include obligatoriu, la cerere, medicii rezidenţi în linia de gardă;

aceştia vor dubla medicul titular de gardă; activitatea va contribui la completarea duratei normale a timpului de muncă. Ministrul a explicat că măsura urmăreşte corectarea unei situaţii considerate inechitabile în ceea ce priveşte recunoaşterea şi remunerarea muncii rezidenţilor. „Rezidenţii nu sunt o anexă a medicului specialist, a medicului primar sau a «profului». Ei sunt viitorul sistemului de sănătate”, a transmis ministrul. Conform noilor reguli propuse: Din anul I de rezidenţiat, medicii rezidenţi pot participa, la cerere, în linia de gardă a specialităţii în care se formează; activitatea se desfăşoară în afara programului normal; nu pot activa în linia I de gardă; trebuie să lucreze sub responsabilitatea şi supravegherea medicului titular. Din anul III de rezidenţiat: rezidenţii pot participa, la cerere, inclusiv în linia I de gardă; activitatea se desfăşoară tot în afara programului normal; participarea este permisă doar în limitele competenţelor profesionale; supravegherea va fi asigurată de un medic specialist sau primar desemnat.

• Gărzile vor fi plătite obligatoriu

Una dintre principalele modificări anunţate este obligativitatea salarizării gărzilor efectuate peste programul normal. Potrivit ministrului: toate gărzile realizate în afara programului de lucru vor trebui plătite de unitatea sanitară; remunerarea se va face conform prevederilor legale în vigoare. Ministrul Sănătăţii a subliniat că rezidenţii trebuie trataţi ca parte esenţială a sistemului medical şi nu ca personal auxiliar. „Medicul rezident nu este nici salahor, nici la dispoziţia cuiva şi nici «umplutură» atunci când nu se pot acoperi liniile de gardă”, a afirmat Alexandru Rogobete. Dacă proiectul va fi adoptat în forma propusă, medicii rezidenţi vor avea un rol mai activ şi mai bine reglementat în asigurarea gărzilor din spitale, beneficiind totodată de plata obligatorie a muncii suplimentare şi de o integrare mai clară în activitatea clinică de urgenţă.