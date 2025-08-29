MedLife raportează o creştere de 20% în primul semestru din 2025 şi accelerează investiţiile în genetică şi AI

MedLife, cea mai mare reţea de servicii medicale private din România şi singura companie cu capital românesc din topul operatorilor de servicii medicale private anunţă, într-un comunicat remis redacţiei, rezultatele financiare pentru primul semestru din 2025. Grupul a raportat o cifră de afaceri consolidată pro-forma de 1,57 miliarde RON, în creştere cu 20,3% faţă de aceeaşi perioadă din 2024, şi un EBITDA pro-forma de 234 milioane RON, cu 21,2% peste nivelul înregistrat anul trecut.

Sursa citată precizează:

„Creşterea a fost susţinută în principal de divizia de spitale, care a înregistrat un avans de 38%, datorită investiţilor în chirurgie robotică din ultima perioadă, a extinderii gamei de intervenţii chirurgicale mai ales în zone de nişă, dar şi a performanţei echipelor medicale de excepţie. Adiţional reţelei de spitale, laboratoarele au raportat o creştere de 18%, în timp ce divizia de clinici a raportat un plus de 20% pe seama interesului constant pentru servicii de imagistică de înaltă performanţă.

În paralel cu dezvoltarea organică, Grupul îşi consolidează amprenta naţională, în concordanţă cu regiunile deja anunţate, prin finalizarea achiziţiei Routine Med din Tulcea şi testează piaţa internaţională prin preluarea pachetului majoritar al All Clinic din Republica Moldova”.

"Priorităţile noastre în prima jumătate a anului s-au concentrat pe creşterea activităţii operaţionale în unităţile recent achiziţionate şi în cele inaugurate în 2024, precum şi pe dezvoltarea organică a întregului grup, în condiţiile unei pieţe cu un ritm moderat de creştere, precum şi a unui mediu macroeconomic mai puţin prietenos. Cu toate acestea, am demonstrat că motoarele noastre de creştere funcţionează chiar şi în aceste condiţii. Suntem încrezători că, odată cu implementarea noilor reforme, economia îşi va relua treptat traiectoria de creştere, în special, începând cu jumătatea anului 2026. Până atunci însă, suntem pregătiţi să facem faţă provocărilor macroeconomice, păstrând în centrul acţiunilor noastre nevoile pacientului şi determinarea de a inova constant şi de a ne consolida statutul de companie medicală de tehnologie.” a declarat Mihai Marcu, Preşedinte şi CEO al Grupului MedLife.

Aceeaşi sursă mai menţionează:

„Pe lângă rezultatele financiare solide, MedLife a accelerat investiţiile strategice în genetică şi inteligenţă artificială, două direcţii care vor transforma fundamental medicina viitorului. Astfel, în prima jumătate a anului, compania a investit 3 milioane de euro în achiziţia Illumina NovaSeq X Plus, cea mai avansată tehnologie de secvenţiere la nivel mondial, pregătind lansarea unui program de testare genetică de amploare. Iniţiativa vizează democratizarea testării genetice în România şi trecerea la o abordare proactivă a medicinei, bazată pe date precise şi prevenţie.

Totodată, Grupul a făcut paşi importanţi în integrarea soluţiilor de inteligenţă artificială în imagistică şi laborator, introducând noi facilităţi care vin să susţină atât acurateţea actului medical, cât şi răspunsul personalizat la nevoile pacienţilor”.

„Genetica şi inteligenţa artificială vor transforma medicina viitorului, iar MedLife îşi propune să fie în avangarda acestei schimbări. Vom lansa în perioada imediat următoare câteva produse revoluţionare, cel puţin pentru piaţa din România. Pacientul român al anului 2030 va fi diferit, va fi mai informat, iar capacitatea lui de a-şi monitoriza sănătatea va fi, sperăm noi, superioară chiar şi unor ţări mai dezvoltate economic. În consecinţă, ne propunem să democratizăm genetica la nivelul abonaţilor şi nu numai, şi să oferim acestora informaţii despre riscurile aferente fiecărei persoane la un nivel nemaiîntâlnit până acum. Astfel, prin investiţii strategice şi programe inovatoare de testare genetică, deschidem un nou capitol pentru sistemul medical românesc şi aducem medicina personalizată mai aproape de pacienţi. În paralel, dezvoltarea şi integrarea soluţiilor proprii de AI, româneşti, în procesele operaţionale, coroborarea datelor medicale şi interpretarea personalizată a acestora ne va permite să punem un accent mult mai mare pe medicina preventivă şi să contribuim direct la creşterea calităţii vieţii românilor, pentru o viaţă mai sănătoasă şi de ce nu, mai lungă”, a declarat Mihai Marcu, Preşedinte şi CEO al Grupului MedLife.

Sursa citată concluzionează:

„Pe termen mediu şi lung, compania îşi propune să accelereze şi să diversifice proiectele de testare şi secvenţiere genetică, să extindă programele de inteligenţă artificială şi să consolideze segmentele de prevenţie, nutriţie şi wellness. Prin aceste investiţii, MedLife îşi reafirmă statutul de lider în tehnologie continuând să inoveze şi să dezvolte soluţii medicale avansate, cu impact sustenabil asupra economiei României şi asupra a milioane de pacienţi, sute de mii de angajaţi şi zeci de investitori”.