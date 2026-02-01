Medvedev: Trump este un lider eficient care caută pacea

Dmitri Medvedev, vicepreşedinte al Consiliului de Securitate al Rusiei, a declarat sâmbătă că preşedintele american Donald Trump este ”un lider eficient”, care caută cu adevărat pacea, lăudându-i stilul direct şi capacitatea de a sfida establishmentul de la Washington, relatează Reuters.

Într-un interviu acordat agenţiei Reuters, agenţiei ruse TASS şi bloggerului de război WarGonzo, Dmitri Medvedev a afirmat că stilul uneori „impetuos” al lui Donald Trump este, în opinia sa, „eficient”, potrivit Reuters.

Referindu-se la declaraţiile făcute de Trump în luna august, când preşedintele american a afirmat că ar fi repoziţionat două submarine nucleare în „regiuni adecvate” ca reacţie la avertismentele lui Medvedev privind riscurile de război, oficialul rus a comentat ironic situaţia, relatează Reuters.

„Încă nu le-am găsit”, a spus Dmitri Medvedev, potrivit aceleiaşi surse.