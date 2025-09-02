Meetgeek atrage o finanţare de 1,6 milioane euro de la Early Game Ventures şi Inspire Capital

Startup-ul românesc Meetgeek, specializat în soluţii AI pentru optimizarea şedinţelor şi a fluxurilor de lucru, a încheiat o nouă rundă de investiţii în valoare de 1,6 milioane euro, condusă de Early Game Ventures, la care s-a alăturat Inspire Capital, potrivit unui comunicat transmis redacţiei.

Compania a înregistrat o creştere accelerată în ultimul an, veniturile sale recurente (ARR) depăşind 2 milioane dolari, de trei ori mai mult faţă de anul anterior. Meetgeek are în prezent peste 4.000 de clienţi în mai mult de 100 de ţări.

„Viziunea noastră este de a conecta complet întâlnirile cu aplicaţiile companiilor: conversaţiile se transformă în date structurate, acţiunile de urmat se execută automat, iar echipele colaborează asincron cu copiloţi AI care înţeleg contextul fiecărei conversaţii”, a declarat Dan Huru, CEO al Meetgeek.

La rândul său, Dan Călugăreanu, partener în Early Game Ventures, a precizat că investiţia reflectă încrederea în echipa fondatoare: „Echipa Meetgeek ne-a demonstrat ce înseamnă să combini curajul, creativitatea şi inovaţia reală într-un produs cu impact global. Credem că sunt în timingul potrivit pentru a scala cu viteză maximă.”

Fondurile atrase vor sprijini extinderea internaţională şi dezvoltarea noilor funcţionalităţi AI.