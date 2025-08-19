Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Messi şi Mastantuono, incluşi în lotul Argentinei pentru meciurile din preliminariile CM 2026

O.D.
Sport / 19 august, 11:22

Messi şi Mastantuono, incluşi în lotul Argentinei pentru meciurile din preliminariile CM 2026

Selecţionerul Lionel Scaloni a anunţat lotul Argentinei pentru ultimele două meciuri din preliminariile Cupei Mondiale din 2026. Deşi naţionala „albiceleste” este deja calificată la turneul final, tehnicianul a decis să păstreze echilibrul între veterani şi tinere speranţe.

Starul Lionel Messi, simbolul echipei şi al fotbalului mondial, se află din nou pe lista celor 31 de jucători. Alături de el apare şi surpriza convocării: Franco Mastantuono, adolescentul de doar 17 ani, proaspăt transferat la Real Madrid, văzut ca unul dintre marii fotbalişti ai viitorului.

O generaţie în tranziţie

Argentina încearcă să pregătească trecerea dintre actuala generaţie campioană mondială şi cea care va duce mai departe ştafeta. Convocarea lui Mastantuono este un semnal puternic că Lionel Scaloni urmăreşte nu doar prezentul, ci şi viitorul echipei.

Pe lângă Messi şi Mastantuono, în lot se regăsesc nume consacrate precum Emiliano Martínez, Rodrigo De Paul sau Lautaro Martínez, dar şi jucători care caută afirmarea pe termen lung.

Două meciuri fără presiune, dar cu miză

Deşi Argentina este deja calificată matematic la turneul final din 2026, partidele rămase în preliminarii nu sunt lipsite de importanţă. Ele reprezintă o oportunitate de testare a formulelor de joc, de consolidare a grupului şi de integrare a noilor jucători.

Scaloni a subliniat că „fiecare convocare este o şansă pentru viitor”, iar meciurile oficiale, chiar fără presiunea calificării, au rolul de a menţine nivelul competiţional al campionilor mondiali.

Messi, între prezent şi viitor

Convocarea lui Lionel Messi, la 37 de ani, arată că legătura dintre căpitan şi echipa naţională este departe de a se fi încheiat. Deşi cariera sa internaţională este aproape de final, Messi rămâne motorul de experienţă şi inspiraţie pentru colegii mai tineri.

Alăturarea sa cu Mastantuono, văzut drept „noul star” al fotbalului argentinian, are şi o valoare simbolică: o punte între două generaţii care definesc continuitatea succesului.

Opinia Cititorului

