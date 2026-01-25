Mexicul ia în considerare oprirea livrărilor de petrol către Cuba

Guvernul mexican revizuieşte politica de trimitere a petrolului către Cuba, pe fondul îngrijorărilor că Statele Unite ar putea reacţiona dur la această practică, esenţială pentru insula caraibiană aflată în criză energetică, potrivit Reuters.

Conform sursei citate, după blocada americană asupra petrolierelor din Venezuela în decembrie şi capturarea preşedintelui Nicolas Maduro la începutul lunii, livrările venezuelene către Cuba s-au oprit complet. Astfel, Mexicul a devenit singurul furnizor major de ţiţei al Havanei, rol care l-a plasat în centrul presiunilor americane, a relatat sursa menţionată. Donald Trump a afirmat că „Cuba este gata să cadă” şi a promis: „Nu va mai fi nici petrol, nici bani pentru Cuba - zero!”, a transmis Reuters.

Oficial, preşedinta Claudia Sheinbaum insistă că livrările continuă conform contractelor pe termen lung şi constituie „ajutor internaţional”, a informat sursa amintită, care a subliniat că, totuşi, în interiorul guvernului are loc o reevaluare intensă, de teamă că menţinerea exporturilor ar putea atrage represalii americane într-un moment în care Mexicul încearcă să renegocieze tratatul comercial USMCA şi să demonstreze că luptă eficient împotriva cartelurilor.

Preşedinţia mexicană a transmis că ţara „a fost mereu solidară cu poporul Cubei” şi că trimiterea petrolului şi prezenţa medicilor cubanezi în Mexic „sunt decizii suverane”, a mai relatat sursa menţionată.