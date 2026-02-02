Mexicul va trimite ajutor umanitar în Cuba, anunţă Claudia Sheinbaum

Mexicul va trimite ajutor umanitar, inclusiv alimente, către Cuba în această săptămână, a anunţat preşedinta Claudia Sheinbaum, potrivit AFP.

În cadrul unui eveniment public organizat în statul Sonora, din nordul ţării, Sheinbaum a negat că ar fi discutat despre Cuba cu preşedintele american Donald Trump, relatează Reuters.

Preşedinta Mexicului a precizat că Trump îi ceruse anterior să suspende livrările de petrol către Cuba şi ameninţase cu impunerea de tarife vamale celor care vând petrol acestei ţări comuniste, notează AFP.

Sheinbaum a declarat că guvernul său urmăreşte „rezolvarea diplomatică a tuturor problemelor legate de transporturile de petrol [către Cuba] din motive umanitare”, potrivit Reuters.

Cuba se confruntă cu o criză economică tot mai gravă, marcată de întreruperi aproape zilnice de curent care pot dura peste 12 ore, pe fondul penuriei de petrol, conform AFP.

Venezuela a suspendat livrările de petrol către insula din Caraibe după o operaţiune militară americană care l-a capturat pe preşedintele Nicolas Maduro la 3 ianuarie, relatează Reuters.

Această evoluţie a transformat Mexicul, al cărui petrol era deja o sursă vitală pentru Cuba, în principalul furnizor de ţiţei şi produse rafinate al Havanei, notează AFP.

Mexicul şi-a redus recent livrările de petrol către Cuba din cauza presiunilor exercitate de Statele Unite, care menţin un embargo comercial împotriva Cubei din 1962, potrivit Reuters.

Vineri, Claudia Sheinbaum a avertizat asupra riscului unei crize umanitare majore în Cuba, mai relatează AFP.