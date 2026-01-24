Mii de oameni au fost prezenţi la manifestările de Ziua Unirii de la Iaşi

Mii de persoane asistă la manifestările organizate în centrul Iaşiului de Ziua Unirii, la eveniment fiind prezent şi preşedintele României Nicuşor Dan, potrivit News.ro.

Conform sursei citate, în momentul în care a coborât din maşină, şeful statului a fost huiduit de mulţime, în piaţa centrală a oraşului fiind prezenţi şi susţinători ai AUR şi SOS România.

Pe scenă au urcat, pe lângă şeful statului, ministrul Apărării Naţionale, Radu Miruţă, dar şi reprezentanţi din administraţia locală şi judeţeană, a relatat News.ro.

În programul manifestărilor sunt incluse o slujbă religioasă, discursurile oficialităţilor, depuneri de coroane la statuia domnitorului Alexandru Ioan Cuza, parada militară şi Hora Unirii, a informat sursa menţionată.

Câteva sute de membri şi simpatizanţi AUR din mai multe judeţe au participat în cursul dimineţii la un marş pe străzile Iaşiului, o acţiune similară fiind organizată şi de SOS Romania, conform News.ro.

Membrii AUR au scandat printre altele „Unitate naţională” şi „Trăiască şi înflorească, Moldova, Ardealul şi Ţara Românească”, a transmis sursa amintită.

Şi SOS România a organizat un marş la Iaşi, pe traseul Palatul Culturii-Piaţa Unirii, la acţiune participând şi Diana Şoşoacă, lider al partidului, a mai informat News.ro, care a mai precizat că la Iaşi au ajuns membri SOS din mai multe judeţe ale ţării, aceştia purtând steaguri şi însemne ale partidului.