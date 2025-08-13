Ministerul Educaţiei lansează finanţări pentru conferinţe şi evenimente ştiinţifice

English Version

Ministerul Educaţiei şi Cercetării, prin Autoritatea Naţională pentru Cercetare (ANC), a deschis competiţia naţională pentru finanţarea manifestărilor ştiinţifice şi a evenimentelor asociate, program ce vizează stimularea colaborării între cercetătorii români şi cei din străinătate. „Sprijinim comunitatea ştiinţifică din România să organizeze conferinţe, expoziţii, paneluri de inovare, şcoli de vară, hackathoane şi alte evenimente care aduc împreună cercetători din ţară şi din străinătate”, se arată în mesajul publicat de minister pe pagina oficială de Facebook.

• Ce tipuri de evenimente sunt eligibile

Programul prevede finanţarea următoarelor tipuri de manifestări: Manifestări ştiinţifice internaţionale organizate în România, cu minimum 30% participanţi din străinătate; Manifestări naţionale cu participare internaţională, care trebuie să includă cel puţin 10% participanţi din două ţări diferite, respectiv minimum trei persoane din afara ţării; Manifestări naţionale organizate direct de Autoritatea Naţională pentru Cercetare.

• Condiţii şi termen limită

Organizatorii care aplică pentru finanţare trebuie să asigure cofinanţarea evenimentului în proporţie de minimum 30% din valoarea totală eligibilă a proiectului. Dosarele pot fi depuse până la 1 octombrie 2025, ora 16:00, iar manifestările finanţate trebuie să aibă loc cel târziu până la 20 noiembrie 2025. Toate informaţiile necesare aplicanţilor - inclusiv Ghidul aplicantului, modelele de fişe şi anexele - sunt disponibile pe site-ul oficial al ANC.

• Sprijin pentru vizibilitatea ştiinţei româneşti

Prin acest program, autorităţile urmăresc să crească vizibilitatea cercetării româneşti pe plan internaţional şi să faciliteze schimbul de idei între specialişti din diverse domenii. În ultimii ani, participarea cercetătorilor străini la evenimente organizate în România a fost în creştere, însă organizatorii s-au confruntat adesea cu lipsa fondurilor necesare pentru logistică, promovare şi infrastructură.