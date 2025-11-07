Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Ministerul Finanţelor lansează FIDELIS de noiembrie cu dobânzi neimpozabile de până la 7,95%

A.B.
Piaţa de Capital / 7 noiembrie, 13:47

Ministerul Finanţelor lansează FIDELIS de noiembrie cu dobânzi neimpozabile de până la 7,95%

Ministerul Finanţelor a anunţat lansarea noii ediţii a programului FIDELIS, care oferă dobânzi neimpozabile de până la 7,95%, potrivit unui comunicat transmis redacţiei. Subscrierile pot fi realizate în perioada 7-14 noiembrie 2025 de către persoanele fizice rezidente şi nerezidente, cu vârsta de peste 18 ani, prin intermediul băncilor partenere: BT Capital Partners & Banca Transilvania, Banca Comercială Română, BRD - Groupe Societe Generale, UniCredit Bank şi TradeVille în parteneriat cu Libra Bank. Titlurile vor fi listate la Bursa de Valori Bucureşti.

FIDELIS de noiembrie marchează a zecea emisiune a programului din 2025 şi a douăzecea ediţie a campaniei „România are sânge de rocker, acum şi de investitor”, realizată împreună cu „Morning Glory cu Răzvan Exarhu”, Rock FM. În cadrul acestei ediţii, donatorii de sânge beneficiază de cea mai avantajoasă dobândă - 7,95% - la o tranşă specială în lei, cu scadenţă la doi ani, şi de un prag minim de subscriere redus de la 5.000 lei la 500 lei, în limita unui plafon maxim de 100.000 lei.

Pe lângă tranşa dedicată donatorilor, emisiunea din noiembrie include titluri de stat în lei cu dobânzi de 6,95% pe doi ani, 7,35% pe patru ani şi 7,70% pe şase ani, respectiv titluri în euro cu dobânzi de 3,90% pe trei ani, 5% pe cinci ani şi 6,30% pe zece ani. Valoarea nominală a unui titlu de stat este de 100 lei pentru emisiunile în lei şi 100 euro pentru cele în valută, cu prag minim de subscriere de 5.000 lei, respectiv 1.000 euro.

Ministerul precizează că nu se percep comisioane la subscriere, iar veniturile obţinute din dobânzi şi din câştigurile de capital sunt neimpozabile. Deţinătorii titlurilor ajunse la scadenţă pot reinvesti sumele prin participarea la această nouă ediţie sau pot vinde titlurile înainte de scadenţă, încasând dobânda proporţională cu perioada de deţinere.

Informaţiile complete privind termenii şi condiţiile emisiunii sunt disponibile pe site-urile instituţiilor partenere - btcapitalpartners.ro, bcr.ro, brd.ro, unicredit.ro, tradeville.ro - precum şi pe platforma Bursei de Valori Bucureşti, la secţiunea Programul FIDELIS.

Pentru donatorii de sânge, programul aduce beneficii suplimentare precum o zi liberă plătită, bonuri de masă în valoare de 280 lei, reducere de 50% la transportul public (STB şi metrou) şi posibilitatea de a efectua anual un set complet de analize de sânge gratuite la Centrul de Transfuzie.

Pentru a putea dona, persoanele trebuie să aibă vârsta între 18 şi 60 de ani, o greutate de minimum 50 kg, o stare fizică şi psihică bună şi tensiune arterială între 10 şi 18 mmHg. Donatorii nu trebuie să fi suferit intervenţii chirurgicale recente, să fie în tratamente cronice sau să prezinte alte contraindicaţii medicale.

De la lansarea programului, emisiunile FIDELIS au atras investiţii totale de peste 59,33 miliarde lei, prin 479.077 de subscrieri. Componenta dedicată donatorilor de sânge a generat investiţii de peste 3,76 miliarde lei, în urma a 47.049 de subscrieri, confirmând interesul crescut al românilor pentru această formă sigură şi avantajoasă de economisire.

Opinia Cititorului ( 1 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  Chestia cu iglitele
    (mesaj trimis de Dantes în data de 07.11.2025, 15:09)

    Cine mai vede astăzi o femeie împletind ciorapi sau un pulover, poate citi ușor BVB-ul, care merge "una pe față, alta pe dos", complicat ?, nu, asta este mersul BVB București, simplu si pentru un copil de grădiniță

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

