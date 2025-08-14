Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Ministerul Finanţelor majorează (în mod echilibrat) impozitul pe câştigurile obţinute din tranzacţiile bursiere

A.I.
Piaţa de Capital / 14 august, 19:26

Ministerul Finanţelor majorează (în mod echilibrat) impozitul pe câştigurile obţinute din tranzacţiile bursiere

Pentru câştigurile din titluri deţinute peste un an, impozitul creşte de la 1% la 2%, iar pentru cele cu deţinere mai redusă, de la 3% la 4%

Varianta actuală este mai echilibrată decât cele propuse anterior, de 10% şi 16%

Ministerul Finanţelor intenţionează să majoreze, începând de anul viitor, impozitul pe câştigurile obţinute din tranzacţii bursiere, potrivit unui proiect de lege publicat astăzi pe site-ul instituţiei.

Potrivit documentului, câştigurile obţinute din transferul titlurilor de valoare şi din operaţiuni cu instrumente financiare derivate vor fi impozitate cu: a) 2% dacă titlurile au fost dobândite şi înstrăinate într-o perioadă mai mare de 365 de zile şi b) 4% dacă titlurile au fost dobândite şi înstrăinate într-o perioadă mai mică de 365 de zile.

În prezent, câştigurile de capital sunt taxate cu 1% pentru deţineri mai mari de un an şi 3% pentru deţineri mai reduse de un an, sistem introdus în anul 2023. Anterior, tranzacţiile erau taxate cu 10%, dar pierderile se puteau deduce şi reporta pe o perioadă de şapte ani.

Propunerea de majorare a taxării câştigurilor de capital ce apare acum în proiectul Ministerului Finanţelor este mai echilibrată faţă de varinatele care au fost vehiculate iniţial, respectiv un impozit de unitar de 10% sau un impozit diferenţiat de 10% sau 16% în funcţie de perioada de deţinere, probabil fără deducerea pierderilor.

Potrivit specialiştilor consultaţi de ziarul BURSA, o creştere semnificativă a taxării câştigurilor de capital ar descuraja tranzacţionarea şi ar diminua masiv lichiditatea pieţei noastre, compromiţând practic perspectiva de a deveni piaţa emergentă în adevăratul sens al cuvântului. Potrivit acestora, creşterea semnificativă a taxării trebuie însoţită de posibilitatea deducerii pierderilor. În lipsa acestui mecanism, investitorii pot ajunge să plătească taxe pe tranzacţii câştigătoare, chiar dacă per ansamblu au pierdut bani - o situaţie absurdă, care penalizează logica diversificării investiţiilor.

Proiectul de lege - ce face parte din pachetul al doilea de măsuri fiscale ale Guvernului - se află în transparenţă decizională pe site-ul Ministerului Finanţelor, urmând să fie aprobat în cursul săptămânii viitoare. Premierul Ilie Bolojan a declarat ieri că şi acest pachet de măsuri va trece rapid prin procedura parlamentară, deoarece Guvernul îşi va asuma răspunderea pe actul normativ, în plenul Parlamentului. După asumare, opoziţia politică poate să iniţieze o moţiune de cenzură, care va fi dezbătută şi votată în plenul Parlamentului. Dacă la vot moţiunea de cenzură nu întruneşte cele 233 de voturi ”pentru” necesare, se consideră că actul normativ privind pachetul al doilea de măsuri fiscale a fost adoptat şi este înaintat spre promulgare preşedintelui Nicuşor Dan. Anterior promulgării, opoziţia politică parlamentară mai poate contesta actul la Curtea Constituţională a României. În cazul în care CCR respinge contestaţia, preşedintele Nicuşor Dan urmează să promulge noul act normativ.

