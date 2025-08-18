Ministrul Economiei: În viteza asta printre”pachete de măsuri” nu trebuie să îi sufocăm pe cei de la care vrem să strângem taxe

Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Radu Miruţă, a subliniat că persoanele de la care se colectează taxe nu trebuie sufocate, iar eliminarea privilegiilor nu trebuie evitată, chiar şi în contextul adoptării rapide a pachetelor de măsuri.

Pe pagina sa de Facebook, Miruţă a scris că, în goana după diverse pachete de măsuri, este esenţial să nu se uite două aspecte: să nu fie sufocaţi contribuabilii şi să fie eliminate privilegiile acumulate în ani de zile, indiferent de forma sau denumirea lor.

Referitor la proiectul lansat recent de SGG privind modificarea legii de selecţie a managerilor din companiile de stat, ministrul consideră că, în forma actuală, iniţiativa nu schimbă prea mult, ci consolidează structurile deja existente înaintea formării coaliţiei. „Acest subiect trebuie discutat politic în Coaliţie, cu calm şi răbdare. Am pregătit o listă de propuneri pe care o voi aduce în şedinţele viitoare”, a precizat Miruţă.

Ministrul a atras atenţia şi asupra impactului asupra micilor antreprenori al pragului propus de 8.000 de lei pentru capitalul social al firmelor: „Este o treaptă prea mare şi riscă să devină un zid pentru antreprenori. Sunt afectate prea multe iniţiative oneste pentru a rezolva problema câtorva firme-fantomă. Aceasta necesită discuţii detaliate la nivelul Coaliţiei.”

Miruţă a mai explicat că antreprenoriatul se bazează pe un parteneriat între stat, care trebuie să fie corect şi transparent, şi cetăţeanul responsabil care porneşte o afacere. „Respectul reciproc înseamnă politici fiscale echilibrate, nu taxe descurajante. Diferenţele de viziune sunt legitime, dar soluţia este dialogul raţional la masa Coaliţiei. Asta reprezintă politică de calitate şi încredere în faţa alegătorilor”, a concluzionat ministrul.