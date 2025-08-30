Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Ministrul Energiei: Traderii vor plăti garanţie de 10% la tranzacţiile cu energie

M.P.
Politică / 30 august, 09:21

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, anunţă modificări legislative în ceea ce priveşte traderii de pe piaţa de energie, aşa-numiţii ”băieţi deştepţi” din energie. El spune că, dacă până acum traderii puteau contracta cantităţi mari de energie şi aveau inclusiv posibilitatea de a ”debalansa” bursele, pentru a câştiga bani, fără să investească un leu, acest lucru se va modifica, traderii fiind nevoiţi să achite 10% din valoarea energiei tranzacţionate, relatează news.ro, de la care precizăm următoarele.

Bogdan Ivan a explicat că traderii de pe piaţa energiei puteau face achiziţii de sute de milioane de euro ”fără să pună un ban pe masă”, iar când ajungeau la scadenţă putea denunţa contractele de achiziţie, puteau să ”inunde” piaţa cu ”o cantitate uriaşă de energie care dezechilibra preţul final”, iar, în cele din urmă, tot consumatorul plătea.

”Evident, este o piaţă liberă în care orice companie care îndeplineşte condiţii poate să concureze, dar în clipa în care tu vii cu un capital social de 200 de lei la un SRL şi ajungi să antamezi, să blochezi achiziţii de energie de sute de milioane de euro cu care te joci, tu nu produci un kilowatt oră de energie, dar ajungi să joci mari cantităţi de energie pe piaţă, să debalansezi bursa în anumite momente în care unii câştigă şi alţii pierd, iar cei care pierd de fiecare dată sunt oamenii, este evident că undeva există o responsabilitate, iar cineva din statul român nu şi-a făcut sau nu îşi face treaba. De asta venim cu două măsuri, parte din pachetul mai mare de reducere a speculei în piaţa energiei electrice, prin care dacă vrei să cumperi energie electrică trebuie să pui banul jos, lucru care până acum nu s-a întâmplat”, a afirmat Bogdan Ivan, vineri seară, la Digi 24.

Ministrul a explicat faptul că, prin modificările pe care le susţine, traderii vor trebui să garanteze cu 10% din valoarea energiei cumpărate.

”Prin această măsură că vor trebui să garanteze cu 10% din valoarea achiziţiei eu sunt convins că se vor gândi de două ori înainte”, a mai afirmat ministrul Energiei.

Bogdan Ivan a spus că o propunere de modificare vizează ”scurtarea lanţului” între producătorii de energie, mari companii de stat, şi furnizorii de electricitate, arătând că producătorii vor ”avea întâietate” în a discuta cu principalii furnizori de energie electrică ”care au şi clienţi în spate”.

