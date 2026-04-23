Ministrul Finanţelor anunţă deficit de 1% în trimestrul unu 2026; reducere la jumătate faţă de 2025

I.O.
Politică / 23 aprilie, 12:14

Sursa foto: Facebook / Alexandru Nazare

Alexandru Nazare, ministrul Finanţelor, a anunţat joi că deficitul bugetar în primul trimestru din 2026 a fost de 1%, echivalentul a 22 miliarde de lei, aproximativ jumătate din nivelul înregistrat în aceeaşi perioadă a anului trecut (circa 44 miliarde lei), potrivit unei postări publicate pe pagina sa de Facebook.

Ministrul a explicat că reducerea reflectă o gestionare mai responsabilă a cheltuielilor publice: „Am redus diferenţa dintre ce încasează şi ce cheltuie. Acest lucru înseamnă puţine împrumuturi şi, implicit, mai puţină presiune pe taxe în viitor”, se arată în mesajul oficial.

Nazare a mai subliniat că, ca pondere în economie, deficitul a scăzut de la 2,3% din PIB la 1%, şi a atribuit evoluţiile programului de consolidare bugetară implementat împreună cu premierul Ilie Bolojan, afirmând că măsurile „produc rezultate concrete”, conform declaraţiei publicate online.

Ministrul a avertizat însă că menţinerea acestor rezultate depinde de stabilitate: „Instabilitatea politică şi schimbările abrupte de direcţie transmit un semnal negativ pieţelor şi investitorilor”, a mai scris Nazare, care a reamintit obiectivul pentru finalul anului, un deficit de 6,2% din PIB, şi a pledat pentru continuitate în gestionarea finanţelor publice.

Postarea precizează, de asemenea, că încrederea investitorilor şi a pieţelor externe a fost consolidată de aceste evoluţii, iar ministerul va continua măsurile de echilibrare bugetară, potrivit mesajului publicat de ministru.

Opinia Cititorului ( 1 )

  1. 1.  P.R. ieftin disperativ
    (mesaj trimis de Vîjeu el Condor! în data de 23.04.2026, 12:28)

    ne păcălim cu asemeni PR !

    în primele 3luni2026 nu a fost budget în vigoare ! 

    nici asfaltangii nu și-au încasat creanțele de la Stat ! 

    pe scurt:

    Statul a plătit doar salari și pensi și nimik altceva ! 

Curs valutar BNR

22 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0951
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3357
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5508
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8639
Gram de aur (XAU)Gram de aur663.0310

