Ministrul german de externe: Europa va fi ascultată la Washington şi Moscova în privinţa Ucrainei

Ministrul german de externe, Johann Wadephul, a declarat că europenii „sunt uniţi” şi „vor fi ascultaţi” în discuţiile privind viitorul Ucrainei, atât la Washington, cât şi la Moscova, potrivit The Guardian, de la care relatăm cele ce urmează. El a subliniat, după reuniunea miniştrilor de externe din UE, că Germania face auzită „vocea europeană” şi că orice negocieri pot începe doar după un acord de încetare a focului respectat de ambele părţi.

„Simplul fapt că Ucraina este dispusă să discute statu-quo-ul este deja o concesie”, a spus Wadephul, insistând că doar Kievul poate decide asupra propriului viitor. Oficialul german a recunoscut că un eventual acord de pace ar putea implica „concesii”, dar acestea vor fi stabilite ulterior, după crearea „condiţiilor echitabile” pentru negocieri.

El a subliniat că viitorul Ucrainei este legat direct de securitatea europeană, motiv pentru care liderii UE nu vor rămâne pasivi „în timp ce deciziile sunt luate pe deasupra capetelor europenilor”.