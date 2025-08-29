Ministrul Investiţiilor: Guvernul prelungeşte termenul de utilizare a tichetelor educaţionale de 500 lei până la 31 octombrie 2025

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a anunţat că Guvernul a decis prelungirea până la 31 octombrie 2025 a termenului de utilizare a tichetelor educaţionale de 500 lei pentru anul şcolar 2024/2025. Aceste fonduri pot fi folosite pentru achiziţia de rechizite, îmbrăcăminte, papetărie şi alte produse necesare elevilor. În acest an şcolar, Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene (MIPE) a transferat pe cardurile educaţionale peste 333,1 milioane de lei, însă la începutul lunii august rămăseseră neutilizate aproximativ 29,1 milioane de lei, motiv pentru care Guvernul a oferit părinţilor un termen suplimentar pentru valorificarea sumelor.

Decizia sprijină peste 666.000 de elevi din medii defavorizate. În luna august 2025, 18.228 de carduri au fost alimentate conform validărilor Ministerului Educaţiei şi Cercetării. Ministrul Pîslaru subliniază că părinţii copiilor care nu au primit încă cardurile sau acestea nu au fost încărcate trebuie să contacteze şcoala pentru a beneficia de sprijinul educaţional.

„Educaţia copiilor este o prioritate, iar prin fondurile europene putem susţine direct familiile care au cea mai mare nevoie. Această măsură va continua şi în următorii ani şcolari prin Programul Incluziune şi Demnitate Socială 2021-2027, astfel încât un număr cât mai mare de copii să beneficieze de acest sprijin”, a afirmat ministrul.