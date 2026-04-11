Ministrul israelian de externe anunţă excluderea Spaniei din centrul CMCC şi acuză guvernul Sanchez de „bias anti-israelian”

Guvernul Spaniei, condus de Pedro Sanchez, acţionează de mult timp împotriva statului Israel „prin toate mijloacele posibile”, a transmis ministrul israelian de externe, Gideon Sa'ar, într-o postare publicată pe platforma X.

Potrivit acestuia, premierul spaniol şi miniştrii săi formulează „acuzaţii grave nefondate” la adresa Israelului şi a armatei sale, denigrează şi incită împotriva statului israelian şi a prim-ministrului Benjamin Netanyahu.

Oficialul israelian a susţinut, în aceeaşi postare pe X, că Spania încearcă să submineze interesele Israelului în cadrul instituţiilor internaţionale, inclusiv prin tentative repetate, care nu au avut succes, de a promova sancţiuni împotriva statului israelian la nivelul Uniunii Europene.

Acesta a afirmat, de asemenea, că, în timpul războiului împotriva Iranului, Spania ar fi subminat atât interesele Israelului, cât şi pe cele ale Statelor Unite.

„Astăzi am decis, în coordonare cu prim-ministrul Benjamin Netanyahu, să informăm Spania că nu va mai fi implicată în Centrul de coordonare civil-militară din Kiryat Gat (CMCC)”, a declarat Gideon Sa'ar, potrivit postării citate.

Ministrul israelian de externe a susţinut, potrivit postării sursă, că „biasul anti-israelian obsesiv” al Spaniei, sub conducerea lui Pedro Sanchez, este atât de evident încât aceasta „şi-a pierdut orice capacitate de a juca un rol util” în implementarea planului de pace promovat de Donald Trump şi în cadrul centrului instituit în acest scop.

Potrivit acestuia, decizia a fost comunicată în prealabil partenerilor americani, conform postării pe X.