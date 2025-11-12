Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Ministrul israelian pentru afaceri strategice, Ron Dermer, a demisionat

T.B.
Internaţional / 12 noiembrie, 08:39

Ministrul israelian pentru afaceri strategice, Ron Dermer, a demisionat

Ministrul israelian pentru afaceri strategice, Ron Dermer, care a jucat un rol important în negocierile din timpul războiului din Gaza şi a fost un apropiat al prim-ministrului Benjamin Netanyahu, a demisionat marţi, relatează Reuters.

Plecarea sa survine după săptămâni de speculaţii în presa israeliană şi marchează sfârşitul unui mandat care a început la finalul anului 2022, când a fost ales pentru acest post după ani de zile petrecuţi ca ambasador al Israelului la Washington.

"Vă scriu pentru a vă informa despre decizia mea de a-mi încheia funcţia de ministru pentru afaceri strategice", a precizat Dermer într-o scrisoare de două pagini adresată lui Netanyahu şi transmisă presei.

Nu a existat niciun răspuns imediat la o solicitare de comentarii din partea biroului prim-ministrului.

Dermer, născut în SUA, a scris că, atunci când a devenit ministru pentru afaceri strategice în decembrie 2022, i-a promis familiei că va servi în funcţie pentru maximum doi ani, şi de două ori a prelungit acest termen, cu aprobare lor.

El a scris că prima astfel de extindere a fost pentru a colabora cu Netanyahu în scopul eliminării ameninţării existenţiale reprezentate de capacitatea nucleară militare a Iranului în iunie, iar a doua dată a fost pentru a negocia un armistiţiu în Gaza în octombrie şi returnarea ostaticilor israelieni ţinuţi captivi în Gaza.

"Nu ştiu ce să aştept în viitor, dar un lucru ştiu sigur: În tot ceea ce voi face, voi continua să-mi fac partea pentru a asigura viitorul poporului evreu", a scris el.

Dermer a fost unul dintre cei mai de încredere consilieri ai lui Netanyahu, negociind armistiţiul din octombrie atât cu administraţia Trump, cât şi cu ţările arabe.

Dermer a fost ambasador la Washington între 2013 şi 2021. Serviciul său acolo s-a suprapus cu primul mandat al preşedintelui republican Donald Trump, din 2017 până în 2021.

Mulţi democraţi l-au considerat pe Dermer ca fiind prea apropiat de republicani în timpul mandatului său la Washington, subminând relaţiile bipartizane cultivate de foştii ambasadori israelieni în capitala SUA.

