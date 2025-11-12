MK Kredit îşi extinde prezenţa naţională cu cea de-a 13-a agenţie în Baia Mare

MK Kredit IFN SA, instituţie financiară nebancară cu o prezenţă consolidată pe segmentul finanţării afacerilor şi al proiectelor din domeniul agricol, cunoscută anterior sub denumirea Mikro Kapital, anunţă deschiderea celei de-a 13-a agenţii din România, în Baia Mare. Extinderea reţelei reprezintă un nou pas în strategia de dezvoltare teritorială şi întărire a relaţiei directe cu mediul antreprenorial şi cu producătorii agricoli din întreaga ţară.

Noua agenţie din Baia Mare va oferi clienţilor acces la servicii financiare rapide şi personalizate, incluzând soluţii de creditare adaptate nevoilor reale ale mediului de afaceri local. MK Kredit se adresează societăţilor comerciale micro, mici şi mijlocii, active în domenii precum agricultură (inclusiv producătorilor agricoli individuali), comerţ, servicii şi producţie, oferind produse financiare flexibile destinate finanţării capitalului de lucru şi investiţiilor.

Prin gama sa de produse, compania pune accent pe rapiditatea în aprobare, condiţiile transparente, suportul personalizat şi consultanta financiară dedicată - elemente care au consolidat încrederea clienţilor în brandul MK Kredit la nivel naţional.

Echipa locală este formată din specialişti cu experienţă, pregătiţi să ofere consultanţă profesională şi să asigure o experienţă eficientă şi sigură pentru fiecare client.

„Deschiderea agenţiei din Baia Mare reflectă angajamentul nostru de a fi aproape de clienţi cu afaceri mici şi mijlocii şi de a le oferi servicii financiare de calitate, într-un mod accesibil şi prietenos. Ne dorim ca fiecare client să se simtă sprijinit şi să găsească soluţia potrivită pentru nevoile sale financiare”, a declarat Andrei Bostaca, CEO MK Kredit.

Deschiderea agenţiei din Baia Mare nu doar extinde reţeaua MK Kredit, ci aduce şi o prezenţă locală mai puternică, permiţând companiei să fie mai aproape de nevoile specifice ale comunităţii. Echipa sucursalei este pregătită să ofere soluţii financiare adaptate fiecărui client, combinând profesionalismul cu abordarea prietenoasă care defineşte serviciile MK Kredit.

„Noua agenţie ne permite să fim aproape de comunitatea din Baia Mare şi să oferim suport adaptat fiecărui client. Suntem dedicaţi să facem experienţa financiară cât mai clară, rapidă şi sigură pentru toţi cei care ne vor trece pragul.” - Romeo Bud, Directorul Agenţiei MK Kredit Baia Mare.

Cu această nouă agenţie, MK Kredit îşi consolidează poziţia pe piaţa instituţiilor financiare nebancare din România, continuând să ofere produse şi servicii adaptate realităţilor economice locale şi nevoilor clienţilor. Compania urmăreşte să extindă în continuare reţeaua de agenţii, menţinând în acelaşi timp standarde înalte de profesionalism, transparenţă şi calitate a serviciilor.

