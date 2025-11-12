Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

MK Kredit îşi extinde prezenţa naţională cu cea de-a 13-a agenţie în Baia Mare

Media-Advertising / 12 noiembrie, 11:35

MK Kredit îşi extinde prezenţa naţională cu cea de-a 13-a agenţie în Baia Mare

MK Kredit IFN SA, instituţie financiară nebancară cu o prezenţă consolidată pe segmentul finanţării afacerilor şi al proiectelor din domeniul agricol, cunoscută anterior sub denumirea Mikro Kapital, anunţă deschiderea celei de-a 13-a agenţii din România, în Baia Mare. Extinderea reţelei reprezintă un nou pas în strategia de dezvoltare teritorială şi întărire a relaţiei directe cu mediul antreprenorial şi cu producătorii agricoli din întreaga ţară.

Noua agenţie din Baia Mare va oferi clienţilor acces la servicii financiare rapide şi personalizate, incluzând soluţii de creditare adaptate nevoilor reale ale mediului de afaceri local. MK Kredit se adresează societăţilor comerciale micro, mici şi mijlocii, active în domenii precum agricultură (inclusiv producătorilor agricoli individuali), comerţ, servicii şi producţie, oferind produse financiare flexibile destinate finanţării capitalului de lucru şi investiţiilor.

Prin gama sa de produse, compania pune accent pe rapiditatea în aprobare, condiţiile transparente, suportul personalizat şi consultanta financiară dedicată - elemente care au consolidat încrederea clienţilor în brandul MK Kredit la nivel naţional.

Echipa locală este formată din specialişti cu experienţă, pregătiţi să ofere consultanţă profesională şi să asigure o experienţă eficientă şi sigură pentru fiecare client.

„Deschiderea agenţiei din Baia Mare reflectă angajamentul nostru de a fi aproape de clienţi cu afaceri mici şi mijlocii şi de a le oferi servicii financiare de calitate, într-un mod accesibil şi prietenos. Ne dorim ca fiecare client să se simtă sprijinit şi să găsească soluţia potrivită pentru nevoile sale financiare”, a declarat Andrei Bostaca, CEO MK Kredit.

Deschiderea agenţiei din Baia Mare nu doar extinde reţeaua MK Kredit, ci aduce şi o prezenţă locală mai puternică, permiţând companiei să fie mai aproape de nevoile specifice ale comunităţii. Echipa sucursalei este pregătită să ofere soluţii financiare adaptate fiecărui client, combinând profesionalismul cu abordarea prietenoasă care defineşte serviciile MK Kredit.

„Noua agenţie ne permite să fim aproape de comunitatea din Baia Mare şi să oferim suport adaptat fiecărui client. Suntem dedicaţi să facem experienţa financiară cât mai clară, rapidă şi sigură pentru toţi cei care ne vor trece pragul.” - Romeo Bud, Directorul Agenţiei MK Kredit Baia Mare.

Cu această nouă agenţie, MK Kredit îşi consolidează poziţia pe piaţa instituţiilor financiare nebancare din România, continuând să ofere produse şi servicii adaptate realităţilor economice locale şi nevoilor clienţilor. Compania urmăreşte să extindă în continuare reţeaua de agenţii, menţinând în acelaşi timp standarde înalte de profesionalism, transparenţă şi calitate a serviciilor.

(C)

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Media-Advertising

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

12 noiembrie

Citeşte Ziarul BURSA din 12 noiembrie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

12 noiembrie
Ediţia din 12.11.2025

Consultă arhiva ziarului
rominsolv.ro
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

12 Noi. 2025
Euro (EUR)Euro5.0846
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3948
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4972
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.7681
Gram de aur (XAU)Gram de aur583.0926

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
targuldeturism.ro
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb