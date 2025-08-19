Moldova lansează Ghidul de privatizare 2025 pentru atragerea investitorilor globali

Agenţia Invest Moldova, în parteneriat cu Agenţia Proprietăţii Publice, a lansat Ghidul de privatizare 2025, un instrument destinat facilitării accesului la activele strategice de stat din Republica Moldova, potrivit unui comunicat emis redacţiei.

Documentul oferă o prezentare structurată a procesului de privatizare, incluzând legislaţia aplicabilă, metodele de tranzacţionare, etapele procedurale şi responsabilităţile post-achiziţie. Conceput sub forma unui set de întrebări şi răspunsuri, ghidul este gândit ca referinţă pentru investitorii care vor să participe la licitaţii transparente şi competitive.

„Acest ghid este invitaţia Republicii Moldova către investitorii din întreaga lume de a interacţiona cu încredere pe piaţa noastră. Oferind claritate şi predictibilitate, ne propunem să accelerăm investiţiile private în sectoare strategice ale economiei noastre”, a declarat Natalia Bejan, directoarea Agenţiei Invest Moldova.

Pentru licitaţiile publice, autorităţile au publicat şi un Manual separat, care detaliază criteriile de eligibilitate, procedurile de evaluare şi depunerea propunerilor. Printre activele incluse în ofertele de privatizare se află Hotelul Zarea şi Fabrica de Sticlă, două companii considerate emblematice.

„Ne angajăm să abordăm privatizarea într-un mod transparent şi prietenos cu investitorii. Aceste instrumente sunt concepute pentru a face procesul clar, profesional şi atractiv atât pentru capitalul străin, cât şi pentru cel autohton”, a declarat Roman Cojuhari, directorul general al Agenţiei Proprietăţii Publice.