Moscova acceptă ideea unei întâlniri Trump-Putin-Zelenski, dar avertizează asupra „abordărilor de faţadă”

Rusia nu respinge niciun format de negocieri privind conflictul ucrainean, inclusiv cel trilateral cu participarea lui Donald Trump, Vladimir Putin şi Volodimir Zelenski, a declarat ministrul de Externe Serghei Lavrov, într-un interviu acordat Rossiya-24, citat de Tass.

Lavrov a subliniat că Moscova este dispusă la discuţii atât bilaterale, cât şi trilaterale, dar doar dacă acestea urmăresc obiective concrete: „Principalul lucru este ca orice format să nu fie creat pentru ca cineva să scrie în ziare a doua zi dimineaţă sau să difuzeze la televizor, ci pentru a avansa pas cu pas, de la nivel de experţi până la summituri. Acesta este genul de abordare serioasă pe care o vom susţine întotdeauna.”

Declaraţiile vin după întâlnirea de luni de la Washington dintre Donald Trump, Volodimir Zelenski şi mai mulţi lideri europeni, în urma căreia preşedintele american a anunţat pe Truth Social că a început pregătirile pentru o întrevedere între Putin şi Zelenski. „După această întâlnire, vom avea o reuniune trilaterală la care vor participa cei doi preşedinţi şi eu. Repet, acesta a fost un prim pas foarte bun pentru un război care durează de aproape patru ani”, a precizat Trump, citat de CNN.

Data şi locul reuniunii nu au fost încă stabilite.