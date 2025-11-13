Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
MrFinance: Salariul mediu a crescut cu 4,1% în septembrie, dar pierde valoare reală

A.B.
13 noiembrie, 14:42

MrFinance: Salariul mediu a crescut cu 4,1% în septembrie, dar pierde valoare reală

Salariul mediu net din România a ajuns în luna septembrie 2025 la 5.443 de lei, în creştere cu 4,1% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, arată datele publicate de Institutul Naţional de Statistică (INS), citat de MrFinance. Cu toate acestea, creşterea este una pur nominală, întrucât valoarea reală a salariului, ajustată la inflaţie, s-a redus.

Potrivit consultantului financiar Ion Soltinschi, de la MrFinance.ro, România se află încă în coada clasamentului european în ceea ce priveşte veniturile orare: salariul mediu brut pe oră este de doar 10,8 euro, la jumătate faţă de media Uniunii Europene, de 24 de euro. În plus, din cauza poverii fiscale ridicate, un angajat român rămâne, în medie, cu doar 57% din salariu după aplicarea taxelor şi contribuţiilor.

Cele mai mari creşteri ale câştigurilor salariale în luna septembrie s-au înregistrat în activităţile auxiliare din domeniul financiar şi al asigurărilor, unde s-au înregistrat creşteri de peste 16%, dar şi în extracţia petrolului şi gazelor naturale, cu un avans de 14%. Alte creşteri s-au observat în telecomunicaţii şi servicii anexe extracţiei, precum şi în diferite ramuri industriale. În schimb, transporturile aeriene au fost afectate de o scădere semnificativă a salariilor, de aproape 15%, iar diminuări între 2% şi 6,5% au fost raportate în energie, transport naval, tipărire şi industria de mijloace de transport.

Ion Soltinschi atrage atenţia că, în ciuda evoluţiei pozitive din ultimii ani - salariul mediu net a crescut cu peste 254% faţă de septembrie 2015 - inflaţia continuă să erodeze puterea de cumpărare a angajaţilor. În acest context, protejarea banilor devine o necesitate, nu doar o opţiune.

Specialistul recomandă ca românii să-şi orienteze economiile către instrumente financiare care pot oferi randamente mai mari decât rata inflaţiei. Printre opţiunile viabile se numără titlurile de stat cu dobândă fixă de 6-7%, considerate sigure datorită garanţiei statului. De asemenea, fondurile de investiţii diversificate, care combină acţiuni şi obligaţiuni, pot oferi protecţie pe termen mediu şi lung.

În plus, investiţiile în active reale, precum apartamente, terenuri, spaţii comerciale sau chiar metale preţioase precum aurul, reprezintă o soluţie în faţa erodării valorii banilor. Aceste active tind să îşi păstreze sau chiar să îşi crească valoarea în perioadele inflaţioniste.

Pe termen lung, investiţiile în acţiuni listate la Bursa de Valori Bucureşti sau pe pieţele internaţionale, precum şi în fonduri mutuale sau ETF-uri care urmăresc indici precum BET, S&P 500 sau MSCI World, s-au dovedit a fi printre cele mai eficiente metode de protecţie. Randamentele istorice ale acestor instrumente sunt de 8-10% pe an, ceea ce le permite investitorilor să îşi protejeze şi chiar să îşi sporească capitalul în timp.

„Companiile îşi ajustează preţurile şi veniturile în funcţie de inflaţie, iar valoarea acţiunilor reflectă aceste adaptări. De aceea, investiţiile pe termen lung în instrumente financiare solide sunt esenţiale pentru siguranţa financiară”, conchide consultantul MrFinance.

