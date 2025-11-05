Mulberry Development începe o nouă clădire rezidenţială în cartierul ISHO din Timişoara

Compania Mulberry Development, fondată de antreprenorul Ovidiu Şandor, anunţă demararea construcţiei unei noi clădiri în cadrul ansamblului ISHO, marcând o etapă importantă în dezvoltarea urbană a zonei de est a Timişoarei, potrivit unui comunicat transmis redacţiei.

Noua clădire, denumită ISHO C, va avea 11 etaje şi va include apartamente de 2, 3 şi 4 camere, concepute pentru familii care doresc un nivel ridicat de confort şi calitate arhitecturală. Proiectul poartă semnătura Studio Fabz, condus de arhitecţii Bogdan Zaha şi Andreea Felciuc, ambii cu experienţă în unul dintre cele mai mari birouri de arhitectură din Londra.

În premieră pentru Timişoara, clădirea va include la ultimul etaj apartamente pe două niveluri, cu terase generoase şi piscine private, iar la parter vor exista locuinţe cu grădini proprii.

„De la început, ISHO a însemnat o regenerare urbană cu un concept contemporan, cu accent pe calitatea vieţii. Noua clădire păstrează această direcţie: o arhitectură internaţională, responsabilă, conectată la spaţiile verzi ale ansamblului şi la oferta sa culturală şi de lifestyle”, a declarat Ovidiu Şandor, fondatorul Mulberry Development.

Clădirea se va integra în infrastructura existentă a cartierului ISHO, care oferă deja locatarilor acces la facilităţi moderne - fitness & wellness (World Class ISHO), servicii medicale (Regina Maria, clinica Azeena), retail de proximitate (Mega Image, Prospero) şi spaţii de socializare precum Bistro Urban şi Street Coffee Roasters.

Toate clădirile din ansamblu sunt dezvoltate pe principii de sustenabilitate şi eficienţă energetică, fiind dotate cu panouri fotovoltaice, materiale premium şi zone verzi extinse.

Lucrările la ISHO C sunt programate să înceapă imediat, cu finalizare estimată la sfârşitul anului 2027 - începutul lui 2028, iar peste 30% dintre apartamente au fost deja rezervate, semn al interesului ridicat pentru locuinţele premium din Timişoara.